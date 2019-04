Lumme Energian, Etelä-Savon Energian ja Tiedon energiaratkaisu pienentää päästöjä ja energialaskua - ensimmäisenä Suomessa

MIKO HUOMO LUMME ENERGIAN UUSISTA LIIKETOIMINNOISTA VASTAAVAKSI JOHTAJAKSI 6.2.2019 13:32:39 EET | Tiedote

Lumme Energia on nimittänyt insinööri Miko Huomon 1.12.2018 alkaen vastaamaan uusien liiketoimintojen kehittämisestä. Huomolla on vahva tausta teknologia- ja liiketoiminnan kehityksessä. Huomo on toiminut viimeksi Green Energy Finlandin pääomistajana ja liiketoiminnan kehittäjänä, toimitusjohtajana sekä yrittäjänä Etec Automation Oy:ssä. Uusien liiketoimintojen johtajana Miko Huomo on osa Lumme Energian johtoryhmää. www.lumme-energia.fi