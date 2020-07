Lumme Energian uusi hallituksen kokoonpano tukemaan vahvaa kasvua

Lumme Energian ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin yhtiöön uusi hallitus tukemaan strategian mukaista vahvaa kasvua kohti pohjoismaisia vähittäismarkkinoita. Lumme Energian hallitukseen on nimitetty 1.7.2020 alkaen uusina jäseninä Kai Virtanen, Ville Honkanen ja Sakari Ainali. Hallituksessa jatkaa edelleen Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Kai Virtasella on vahva kokonaisnäkemys tulevaisuuden ennakoinnin sekä palveluliiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä niin energia- kuin kaupan alalla. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajan tehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tällä hetkellä hän vastaa tulevaisuuden ennakoinnin liiketoiminnasta Vere Oy:ssä ja sitä ennen hän on toiminut toimitusjohtajana palvelumuotoiluyhtiö Roger Studiolla.



”Olen innostunut kehittämään yhdessä yli 120 000 asiakkaan ja osaavan henkilöstön kanssa energia-alan haastajasta palveluliiketoiminnan edelläkävijän jo lähitulevaisuudessa. Lumme-Energia on energia-alan uudistaja ja olen mielelläni mukana muutosmatkalla matkaoppaan roolissa.”

Ville Honkanen on tehnyt 26 vuoden uran kodintekniikan ja kuluttajaelektroniikan parissa. Honkanen toimi vuosina 2016–2019 Power Finland Oy:n kaupallisena johtajana ja Power International AS:n johtoryhmän jäsenenä. Nykyisin älykkäitä toimitiloja tuottavan 4business Oy:n toimitusjohtajana ja yrittäjänä toimivalla Honkasella on vahvaa osaamista kuluttajamarkkinasta, jakelukanavien rakentamisesta sekä kokemusta kasvuyrityksen johtamisesta. Hän on ollut myös keskeisessä roolissa kodintekniikkamarkkinan kehittymisessä Suomessa.

”Olen ollut mukana kodintekniikkakaupassa kolmella eri vuosikymmenellä. Johtoajatukseni on ollut aina parantaa tekniikan keinoin ihmisten elämänlaatua niin kodeissa kuin työpaikoilla.”

Sakari Ainali on toiminut Suur-Savon Sähkö Oy:n hallinnossa vuodesta 2010 alkaen ja hänellä on vahva osaamistausta julkisen hallinnon luottamustehtävistä sekä laaja julkisen sektorin sidosryhmäverkosto. Toimialatuntemusta Ainalilla on energiatoimialan lisäksi myös tietoliikenne- ja pankkitoimialoilta. Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva Ainali tuntee Lumme Energian tuoman lisäarvon ja kokee, että niin yksilön kuin yhteisönkin kehittäminen on lähellä sydäntä.

”Toivakan kunnalla ja Lumme Energialla on pitkäaikainen asiakassuhde niin aurinkosähkön kuin sähköisen liikenteen osalta. Koen hallitustehtävän sekä haastavana että innostavana.”

Markus Tykkyläinen toimii Suur-Savon Sähkö Oy:n konsernin toimitusjohtajana, ja hän on myös toiminut Lumme Energian hallituksen puheenjohtajana yhtiön aloituksesta alkaen. Tykkyläisellä on kokemusta energia-alan tehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Tykkyläinen edustaa Lumme Energian hallituksessa toimialan perinteisempää osaamista, erityisosaamisalueinaan yritysjärjestelyt, riskienhallinta, rahoitus ja sähkön tukkumarkkinat. Tykkyläinen näkee Lumme Energian vahvana ja kehittyvänä yhtiönä.

”Lumme Energia on hiomaton timantti, vasta nupullaan oleva kaunis kukkanen. Sen pitää kasvaa ja kehittyä täyteen mittaansa. Haluan olla huolehtimassa kehityksen vauhdin kiihtymisestä kuitenkin siten, että yhtiön perusta pysyy vahvana. Kasvun perustan luovat toimialan huipputason osaaminen, tulevaisuuteen uskova henkilöstö sekä omistajan sitoutuminen kasvutarinaan.”