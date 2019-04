Lumonin tytäryhtiö Visor investoi yli miljoona euroa kapasiteetin nostoon

Lumon on suomalainen parvekejulkisivu- ja terassilasitustuotteiden myyntiin, valmistukseen, asennukseen ja huoltoon keskittynyt kansainvälinen konserni. Yrityksellä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Sveitsissä, Espanjassa, Ranskassa, Kanadassa, USA:ssa ja Venäjällä. Lumonin tuotevalikoimaan kuuluvat parvekelasit, lasiterassit, tilanjakajat ja erilaiset parvekejulkisivuratkaisut. Tuotteiden suunnittelu ja valmistus tapahtuu pitkälle automatisoidussa tehtaassa Kouvolassa. Lumon tarjoaa myös apuvälineitä ja asiantuntemusta parvekejulkisivusuunnittelun avuksi. Lumon yhtiöiden palveluksessa on vajaa 1000 henkilöä. Päämarkkina-alueena on Eurooppa. Lumon on saanut Suomalaisen työn liiton Avainlippu ja Design from Finland tunnukset.