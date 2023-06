Luo turvallinen juhannus – huomioi nämä 16 asiaa mökillä, liikenteessä, luontoretkellä ja vesillä

Mökille lähtiessä ja mökillä

1. Ota mukaan varaparistoja palovaroittimille. Tarkista palovaroittimien toimivuus ja paristot mökille saapuessa.

2. Varmista, että sammutuspeite on käden ulottuvilla näkyvällä paikalla. Sammutuspeite toimii apuna erityisesti pienten palojen sammuttamisessa ja kulkee pienessä tilassa.

3. Huomioi, että ensiaputarvikkeet ovat mökille soveltuvat: EA-laukusta on hyvä löytyä ainakin särkylääkettä sekä apu ainakin haavanhoitoon, nyrjähdyksiin, ötököiden pistoksiin ja puremiin.

4. Selvitä mökin tarkka osoite ja kirjaa se ylös näkyvälle paikalle. Mökin numerokyltin ja tienviitan on tärkeä olla helposti nähtävissä, jotta tarvittaessa apu löytää helposti perille.

5. Päivitä puhelimeesi 112-sovellus.

Liikenteessä

6. Pakkaa tavarat autoon huolellisesti. Irtonaisen tavaran liikkuminen auton sisällä voi äkillisessä jarrutustilanteessa tai kolarissa aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.

7. Aja rauhassa ja maltilla.

8. Jos osut matkan aikana liikenneonnettomuuspaikalle ensimmäisenä, pysähdy ja auta kykyjesi mukaan. Varmista avun saanti. Käytä mielellään 112-sovellusta, joka näyttää tarkan sijaintisi.

9. Jos liikenteessä on hälytysajoneuvoja hälytystehtävissä, anna ohitustilaa siirtymällä tien oikeaan laitaan. Samaan suuntaan kulkevilla kaistoilla, kuten moottoritiellä, auta pelastusväylän muodostumisessa autokaistojen väliin, niin että vasenta kaistaa ajavat ryhmittyvät tien vasempaan laitaan ja oikealla kaistalla olevat tien oikeaan reunaan. Näin hälytysajoneuvo pääsee ruuhkassakin nopeasti onnettomuuspaikalle.

Lisää ohjeita onnettomuustilanteiden varalle kannatta lukea suomi.fi-sivulta: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/turvallisuus-ja-jarjestys/opas/nain-toimit-hatatilanteissa/nain-toimit-onnettomuuspaikalla

Luontoretkellä

10. Tarkista ajantasaiset metsäpalovaroitukset aina ennen tulen sytyttämistä. Varoituksen aikana kaikki avotulen teko on kielletty. Tämä tarkoittaa niin nuotiota, risukeitintä kuin kertakäyttögrilliä. Metsäpalovaroitus on voimassa juhannuksen aikaan koko maassa.



Tarkista, mikä on avotuli >> https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/tulen-kasittely/avotuli



11. Huomioi oma, lasten ja lemmikkien juomaveden tarve maastossa. Etenkin lämpimällä säällä on tärkeä huolehtia riittävästä nesteytyksestä koko retken ajan.

12. Varaa riittävästi vaatetusta niin auringonpaisteelta, ötököiltä kuin vilulta suojautumista varten.

Vesillä

13. Pue pelastusliivit päälle ennen vesille lähtemistä.

14. Ui aina rannan suuntaisesti ja siten, että pääset tarpeen vaatiessa rannalle omin voimin.

15. Vahdi lapsia rannan läheisyydessä. Varmista, että lapset eivät koskaan ole rannalla ilman heitä valvovaa aikuista.

Koko juhannuksen ajan

16. Turvaa ympäristöllesi ja läheisillesi turvallinen juhannus – nauti alkoholia vain kohtuullisessa määrin.





Suomen Palopäällystöliitto toivottaa turvallista juhannusta koko Suomeen!