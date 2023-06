Luolahotelleja ja kuumailmapallolentoja – viisi syytä vierailla Kappadokiassa

Keijukaisen savupiiput: Kappadokian symboli

Niin kutsutut Keijukaisen savupiiput (engl. Fairy Chimneys) ovat ensimmäinen asia, joka yhdistetään Kappadokiaan. Muinaiset kalliomuodostelmat voi havaita mistä päin aluetta tahansa. Hienoimmat Keijukaisen savupiiput ovat Paşabağissa, jossa niiden kartiomaiset ”hattupäiset” rungot ovat muodostuneet kovasta kivestä. Paras tapa kokea henkeäsalpaava näkymä näihin kalliomuodostelmiin on kuumailmapallosta käsin auringonlaskun aikaan.

Yöpyminen luolahotelleissa

Yöpyminen Kappadokian luolahotelleissa on unohtumaton kokemus. Luolahotelleissa on ainutlaatuista viehätysvoimaa, arkkitehtuuria ja muotoilua. Auringonlaskun katseleminen kahvia siemaillessa luolahotellissa, jossa alueen historialliset ja luonnolliset piirteet sekoittuvat moderniin ylellisyyteen, tekee matkasta unohtumattoman.

Maanalaiset kaupungit vievät ajassa taaksepäin

Kappadokiassa on merkittäviä jäänteitä, jotka ovat peräisin toisen vuosituhannen eaa. heettiläisistä sivilisaatioiden jatkuvasta asumisesta. Vuodesta 1985 Unescon maailmanperintöluettelossa ollut Göremen ulkoilmamuseo on merkittävä kallioihin kaiverretuista pyhistä paikoistaan ja freskoistaan, jotka kuvaavat merkittäviä kohtauksia varhaiskristillisyydestä.

Kaymaklin, Derinkuyun, Öszkonakin ja Mazin kaltaiset maanalaiset kapungit ovat säilyneet vuosikymmeniä ja tarjoavat kosketuksen alueen ihmisten maanalaiseen elämään tunneleineen, huoneineen, latvoineen, viinikellareineen, ruokasaleineen, kirkkoineen ja ruokavarastoineen. Üzengi-joen varrella sijaitsevassa Gomedan laaksossa on kallioihin kaiverrettuja kirkkoja, kyyhkysiä, viiniköynnöksiä ja maanalainen kaupunki. Ortahisarin linnassa ja Ürgüpin kaupunginosassa sijaitsevat kolme vierekkäistä keijukaisten savupiippua eli ”kolme kaunotarta”, jotka on määritelty isäksi, äidiksi ja lapseksi.

Legendaariset kuumailmapallolennot ja paljon muuta

Kappadokiaan yleisimmin liitetty aktiviteetti on ehdottomasti kuumailmapallolennot. Kuumailmapallolennot kannattaa varata etukäteen joko hotellilta tai niitä tarjoavilta yrityksiltä. Mahdollisuuksia on kuitenkin paljon enemmän. Off-road-safarikokemusten avulla voi tutustua lähemmin alueen laaksoihin, kallioasutuksiin ja keijupiiloihin. Alueen vaikuttavat vaellusreitit ovat täydellisiä, jos haluaa tutustua Kappadokiaan kävellen. Kappadokiaan, eli "kauniiden hevosten maahan" voi tutustua myös ratsastamalla hevosilla. Kappadokia on tunnettu myös keramiikastaan. Eräs suosittu keramiikkapaja sijaitsee Avanosissa, joka on kuuluisa Kızılırmakin joenuomista tulevasta pehmeästä ja öljyisestä savestaan.

Ainutlaatuisia ruokaelämyksiä

Kappadokia on gourmet-matkailijoiden suosiossa, sillä paikalliset herkut tekevät tavallisestakin ateriasta juhla-aterian. Kappadokian keittiössä on runsaasti reseptejä, jotka on valmistettu alueen hedelmällisillä mailla viljellyistä vihanneksista ja hedelmistä. Testi kebabi on kappadokialaiseen keittiöön kuuluva suosittu herkku. Muita Kappadokiassa vierailijoille tarjottavia alueellisia erikoisuuksia ovat muun muassa aprikoosimuhennos, kurkumalla maustettu riisivanukas, Nevşehir mantısı (eräänlainen ravioli) ja hyytelöity kerma. Kappadokiassa on syvästi juurtunut, tuhansien vuosien takainen viininvalmistusperintö, joten vierailijoiden kannattaa maistaa paikallisista rypäleistä valmistettuja viinejä.