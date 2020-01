Luomus huimaan kävijäennätykseen vuonna 2019

Ve­nä­jän hii­li­ve­ty­kult­tuu­ri ja avai­met sen pur­ka­mi­seen - kirjanjulkistus Tiedekulmassa 17.1. 7.1.2020 14:26:34 EET | Kutsu

Veli-Pekka Tynkkysen joulukuussa 2019 ilmestynyt teos ”Energy of Russia. Hydrocarbon Culture and Climate Change” on selkeä ja kattava esitys Venäjän energiapolitiikasta ja sen syvistä sidoksista niin sisä- ja ulkopolitiikkaan kuin venäläiseen identiteettiinkin. Ongelmien esittelyn lisäksi kirja tarjoaa myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta Tynkkynen kannustaa silti yrittämään.