Luomutilat jälleen mukana juhlimassa Suomen luonnon päivää – tämän vuoden teemana terveys ja hyvinvointi

Luonnon päivä luomutilalla -tapahtuma kutsuu yleisön tutustumaan tiloihin Suomen luonnon päivänä 26.8.2023. Päivän teema on luontoterveys ja hyvinvointi. Teema sopii hyvin niin luontoon kuin luomuunkin, sillä luomuviljelyn lähtökohtana on tuottaa ruokaa sopusoinnussa luonnon kanssa.

Luomussa pidetään huolta, että pellolle ja sitä kautta vesistöihin ja muualle luontoon kertyy mahdollisimman vähän mitään sinne kuulumatonta. Ympäristön kemikalisoituminen on yksi maapallon isoista ongelmista. Se on uhka niin ihmisen terveydelle kuin luonnollekin.

Luomun yksi perusperiaate on biologisen monimuotoisuuden suojaaminen. Luomu pitääkin tutkitusti luonnon monimuotoisuutta yllä. Luomupelloilla elää esimerkiksi noin kolmannes enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla.

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisella on vaikutusta ihmisen terveyteen. Taustalla on ajatus siitä, että ihminen on aina osa luontoa ja riippuvainen muusta ympäristöstä. Emme tiedä, mikä määrä luonnon monimuotoisuutta on tarpeeksi tai liian vähän ekosysteemien toiminnalle tai ihmisen terveydelle. Siksi on tärkeää suojella elonkirjoa kaikkialla, niin metsissä ja vesistöissä kuin maatalousympäristöissäkin.

- Astmaatikkona olen oppinut, että terveyttä voidaan edistää lisäämällä ihmisten yhteyttä luontoon. Kädet kannattaa upottaa multaan, retkeillä metsissä ja halata eläimiä, niin vahvistaa omaa immuunijärjestelmäänsä. Kuluttajana arvostan luomua, koska siinä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita ja näin pörriäiset ja muut pienet hyötyeläimet pysyvät hengissä. Ilman niitä ruuan tuotanto ei onnistu, toteaa neuvotteleva virkamies Leena Seppä maa- ja metsätalousministeriöstä. Seppä aikoo suunnata jollekin luomutilalle Suomen luonnon päivänä.

Lisätietoja:

Luonnon päivä luomutilalla -tapahtumassa mukana olevat tilat julkaistaan osoitteessa http://luomu.fi/luonnonpaiva