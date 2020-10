Luonkos palkittiin innovatiivisuudestaan pohjoismaisessa kilpailussa

Mediatiedote 28.10.2020. Luonkos Finland Oy Ltd Naantalista sai eilen illalla Nordic Natural Beauty Awards -kilpailussa tuomariston erikoispalkinnon ”The best Nordic natural innovation in skincare” öljypuhdistuskakustaan. 50 hengen tuomaristossa Suomea edustivat Saara Aalto, Rita Behm, Elina Golde, Ilta, Krista Kosonen, Meeri Koutaniemi, Laura Lepistö, Kristiina Mäkelä, Nooralotta Neziri, Enni Rukajärvi, Krista Siegfrids ja Petra Silander.

Luonkosin perustajat Miia Leino (vas), Jonna Vesterinen ja Piritta Fors käsissään Luonkosin innovatiivisia luonnonkosmetiikan ihoherkkuja.

Uuteen, rajoja rikkovaan luonnonkosmetiikkaan keskittyvän Luonkosin toimitusjohtaja Piritta Fors kokee nimenomaan innovatiivisuudesta tulleen palkinnon kertovan, että Luonkosin oman polun kulkeminen on huomattu ja sitä arvostetaan. Innovatiivisuus elää sekä tuotteissa että zero waste – pakkauksissa. – Luomme tulevaisuuden kosmetiikkaa jo tänään, kiteyttää Fors Luonkosin mission.



Lokakuun puolivälissä Luonkos lanseerasi maailman ensimmäiset kuluttajatuotteet, jotka hyödyntävät suomalaista huippukeksintöä, elimistön immuunijärjestelmää tukevaa ja vahvistavaa metsämikrobiuutetta. Niin kutsutuista metsäkakuista povataan Luonkosille vauhdittajaa kansainvälisten markkinoiden haltuunotossa.



Edelläkävijyys on naulattu Luonkosin arvomaailmaankin. Kylpyhuoneiden muovipurkkimeri korvataan eettisesti ja ekologisesti. – Luonkosin öljypuhdistuskakut uudistavat kauneudenhoitorutiinit: Yhdellä tuotteella pärjää. Minimoimme haitallisten kemikaalien sekä muovipakkausten käytön luomalla monikäyttöisiä tuotteita luonnon parhaista raaka-aineista.



Luonkos on edelläkävijä myös muiden uusien raaka-aineiden käytössä. Teollisuuden sivuvirroista syntyvä koivunkuori jatkojalostetaan koivunkuorijauheeksi, jota on saven, ohran, kauran ja nokkosen rinnalla raaka-aineena uudessa hoitavassa Refresh-kuivashampoossa.



– Käytämme niin ikään ensimmäisenä EXAKT-älypakkausratkaisua. Tämä uusi älytarra mahdollistaa sen, että kuluttajat ja jälleenmyyjät saavat tietoa tuotteista; videoita, valokuvia ja käyttöohjeita. Aloimme myös ensimmäisenä käyttää Kotkamillsin muovitonta kahvikuppikartonkia pakkauksissamme, Piritta Fors huomauttaa.



Luonkos on saanut koko kaksivuotisen elinkaarensa ajan runsaasti kiitosta ekologisesta, kotimaisesta toiminnastaan. Esimerkiksi Kauneustoimittajat ry palkitsi Luonkosin 16.10. mainiten muovittomien pakkausten, käsityön ja puhtaasti toimivien tuotteiden ilahduttavan läpi sarjan.



Hullunrohkeaksikin kehutun startup-yrityksen kaksivuotissyntymäpäiviä juhlitaan tulevana perjantaina ja lauantaina Luonkosin tehtaanmyymälässä Naantalissa.

