Luonkos tuo metsän hyvän mikrobiston ensimmäisenä maailmassa kuluttajille kaupallisena tuotteena - Vitality- ja Infinity - ihonhoitokakut sisältävät suomalaista uutta keksintöä: kehon mikrobistoa rikastavaa uutetta, joka vahvistaa vastustuskykyä

Luonnonkosmetiikkayritys Luonkosin uudet öljypohjaiset Vitality ja Infinity -ihonhoitokakut sisältävät Reconnecting Nature® -mikrobiuutetta, joka on uusi suomalainen tieteellinen merkittävä keksintö. Luonkos tuo näin ensimmäisenä maailmassa kuluttajien ulottuville luontomaaperän rikkaan mikrobiston kaupallisesti. Uute on turvalliseksi todettu ja sisältää juuri niitä luonnon monipuolisia mikrobeja, joita on voinut aiemmin saada vain suoraan luonnosta.

Luonkos: Piritta Fors, Jonna Vesterinen, Miia Leino.

”Olemme hyvin innoissamme ja ylpeitä siitä, että meidän ihonhoitokakkumme tuovat kuluttajille ensimmäisenä maailmassa tämän huikean mahdollisuuden. Toivomme totta kai, että ihmiset liikkuvat mahdollisimman usein luonnossa, mutta aina se ei suurissa kaupungeissa ole mahdollista. Metsän rikkaan mikrobiston saantia voi silloin varmistaa Vitality- ja Infinity -ihonhoitokakkuja käyttämällä,” sanoo Luonkosin toimitusjohtaja Piritta Fors. Vitality Balancing Body Oil Cake -vartaloöljykakku sekä Infinity Facial Oil Cleansing Cake -puhdistusöljykakku ovat Suomessa käsintehtyjä, vegaanisia, vedettömiä, muovittomia sekä zero-waste-pakattuja, kuten kaikki muutkin Luonkosin tuotteet. Mikrobiuutteen kehittäjä sekä siihen liittyvien oikeuksien omistaja on Uute Scientific Oy, jonka kanssa Luonkosilla on lisenssisopimus. Naantalilaisen Luonkos Finlandin perustajat Miia Leino, Jonna Vesterinen ja Piritta Fors uskovat myös, että mikrobiuute nostaa Luonkosin tuotteiden kaupallista potentiaalia sekä Suomessa että ulkomailla. ”Uskomme vahvasti, että myös kansainväliset markkinat lämpenevät meidän ainutlaatuiselle luonnonkosmetiikallemme ja suomalaiselle innovaatiolle”, Fors sanoo. Monipuolinen mikrobisto on keskeistä immuuniterveydelle Tutkimus osoittaa, että ihonhoitokakuissa käytettävä mikrobiuute parantaa kaupungissa asuvan ihmisen mikrobistoa selvästi jo kahdessa viikossa. Se imeytyy tutkimuksen mukaan ihon kautta myös suolistoon. Monipuolinen mikrobiomia on keskeinen immuuniterveyttä ylläpitävä tekijä. Ihonhoitokakuista saatava mikrobiuute sisältää tuhansia mikrobilajeja, kun aiemmin tunnetut ja markkinoilla pidempään olleet probioottituotteet enimmillään vain muutamia.



