Luonnon ja hyvinvoinnin ytimessä – Suomalainen arkkitehtitoimisto Studio Puisto vastaa maailmanluokan hyvinvointikeitaan suunnittelusta

Kyproksen saarelle sijoittuva luksustason lomakohde Solea Valley Healing tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden ainutlaatuiseen hyvinvoinnin kokemukseen. Kansainvälisestikin palkittu Studio Puisto on erikoistunut luonto ja kestävyys edellä suunniteltuihin matkailualan kohteisiin, ja kokonaisvaltaiset kestävyysratkaisut tekevät Soleasta uniikin muihin alan toimijoihin verrattuna. Materiaalivalintojen lisäksi kestävyys on huomioitu pienimmästä yksityiskohdasta lähtien aina alueen viemäröinti-, valaistus- ja energiaratkaisuihin, rakennusten sijoitteluun tontille sekä ympäröivän yhteisön osallistamiseen.

“Yksi kantavista arvoistamme Studio Puistossa on suunnitella kohteita kestävästi ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Ajattelemme, että kestävyyden on oltava yksittäisiä hiilijalanjälkilaskelmia kokonaisvaltaisempaa ja kattaa koko suunnitteluprosessi ja kohteen elinkaari alusta loppuun. Kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi kohde on integroitava saumattomaksi osaksi ympäröivää luontoa ja yhteisöä”, kertoo Studio Puiston perustajaosakas ja arkkitehti Willem van Bolderen.

Luonto on yksi Studio Puiston tärkeimmistä inspiraation lähteistä ja se näkyy myös Solean suunnittelussa.

“Suunnittelutyömme tavoitteena on sulauttaa kohde osaksi ympäristöään. Haluamme paitsi säilyttää, myös kehittää ja parantaa ympäröivän luonnon elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Uskomme, että luonnolla on myös olennainen yhteys ihmisten hyvinvointiin. Suomalaisille luonnonläheisyys on tuttua, mutta maailmalla se voi tuntua jopa eksoottiselta. Luonnon ja sen läheisyyden arvostus on kasvanut etenkin viimeisten vuosien aikana”, Van Bolderen jatkaa.

Hyvinvointi- ja kylpyläpalveluiden lisäksi Soleasta löytyy muun muassa ravintola, kelluva uima-allas ja sauna sekä kattavat ulkoilumaastot. Kohde koostuu 30 hotellihuoneesta, 40 korkeatasoisesta mökistä sekä 18 villasta, joiden yhteenlaskettu majoituskapasiteetti tulee olemaan noin 230 vierasta. Majoitusvaihtoehtojen prototyypit valmistuvat vuoden 2023 alkupuolella ja kohteen on tarkoitus aueta vuonna 2024.

Vastuullisia matkailuelämyksiä ja hyvinvointia

Tulevaisuuden matkailijat ovat entistä tiedostavampia, ja vastuullisia valintoja pyritään tekemään niin kohteen, majoituksen kuin loman sisällönkin suhteen. Lomalta halutaan autenttisia kokemuksia, joista matkailija voi nauttia vahingoittamatta ympäristöään.

“Pelkän rentoutumisen sijaan matkailulta haetaan fyysistä ja henkistä hyvää oloa, jossa vastuullisuudella on iso rooli. Uskomme, että kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy itsestä huolehtimisen lisäksi ympäröivän luonnon ja yhteisön auttamisesta. Solean kattavan palvelutarjonnan kautta kannustammekin vierailijoita tutkimaan ja opiskelemaan, miten parhaiten edistää sekä omaa että ympäristön hyvinvointia”, kertoo kansainvälisestä kehityksestä vastaava johtaja Sam-Erik Ruttmann.

Entisen mehiläistarhan tontilla sijaitsevasta kohteesta löytyy kirjasto ja tutkimuskeskus, joissa vierailijoiden on mahdollista oppia esimerkiksi mehiläistarhauksesta ja hunajan tuotannosta. Perinteisten hyvinvointipalveluiden ja lukuisten hoitojen lisäksi Soleassa on mahdollista kokeilla myös esimerkiksi apiterapiaa. Vieraiden saatavilla on myös hyvinvoinnin ammattilaisten apu ravintoterapeuteista kuntovalmentajiin ja terapeutteihin.