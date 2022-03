Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on uhka olemassaolollemme – uutuuskirja havainnollistaa miksi

Miljoonat eliölajit antavat meille ihmisille ruokaa, lääkkeitä ja asuttavan ympäristön. Anne Sverdrup-Thygeson vie meidät mukaansa maailmanympärimatkalle ja kertoo näistä huikeista tavoista, joilla luonto auttaa ihmistä selviytymään. Hän kuljettaa meidät muun muassa New Yorkiin, jossa luonto tuottaa puhtaan juomaveden kalliin vedenpuhdistuslaitoksen sijaan. Saamme myös lukea puista, jotka toimivat syöpälääkkeiden valmistuksessa ja kuningaskalastajasta, joka inspiroi luotijunien suunnittelua.

Luonnon varassa auttaa näkemään, kuinka tapamme käyttää luonnonvaroja rapauttaa oman olemassaolomme perustaa. Elämme keskellä biodiversiteettikriisiä, jossa moni laji on vaarantunut ja elinympäristö kadonnut. Olemme tilanteessa, joka on yhtä akuutti ja vakava ongelma kuin ilmastonmuutos.

Anne Sverdrup-Thygeson on professori Norjan ympäristötieteen ja biologian yliopistossa. Hän toimii myös tieteellisenä neuvonantajana Norjan luonnon tutkimuksen instituutissa ja tutkii hyönteisten ekologiaa. Sverdrup-Thygeson on myös opiskellut historiaa, kirjoittanut tiedeblogia ja esiintynyt usein populaaritieteellisessä EKKO-radio-ohjelmassa. Häneltä on ilmestynyt aiemmin kirja Jos hyönteiset katoavat... (2019).

Anne Sverdrup-Thygeson: Luonnon varassa – Lajien monimuotoisuus elämän suojelijana

Alkuteos På naturens skuldre | Suomentanut Virpi Vainikainen

304 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkö- ja äänikirjana