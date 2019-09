Luonnon monimuotoisuuden tutkijat tekivät videosarjan koululaisille - tervetuloa ensi-iltaan 16.9.2019

Suomi on ympäristönmuutoksen tutkimuksen kärkimaita, ja kun puhutaan maailman tulevaisuudesta, tärkeintä on kertoa uusista tutkimustuloksista suoraan koululaisille. Helsingin yliopistossa toimivan Research Centre for Ecological Change -tutkimusryhmän (REC) tutkijat päättivät välittää tutkittua tietoa kouluihin lyhyiden videopätkien muodossa. Maanantaina 16.9. on edessä videoiden maailmanensi-ilta.

Ensi-iltaesitys järjestetään maanantaina 16.9. klo 15-17 Suomen Elokuvasäätiön Kino-K-13 –teatterissa (Kanavakatu 12). Kutsumme tilaisuuteen tekijöitä, rahoittajia ja opettajia, sekä toimittajia. Ilmoittauduthan etukäteen viimeistään maanantaina 6.9.: https://forms.gle/m996rA8e7UBWF3yx9 Tarjolla on kymmenen lyhyen videon sarja ympäristönmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Jaksoissa kerrotaan muun muassa siitä, mitä monimuotoisuus on, ketä se hyödyttää, ketkä tutkivat monimuotoisuutta, mitä menetelmiä he käyttävät, mikä monimuotoisuutta uhkaa ja mitä me voimme näille uhille tehdä. Näitä yleisiä aiheita tarkastellaan muun muassa lantakuoriaisten ja mikrobien avulla. Hankkeen takana on joukko suomalaisia ekologian tutkijoita, yhteistyössä nuorten tutkijatohtoreiden kanssa. Videoiden sisältö ideoitiin yhdessä opettajien kanssa ja näin löydettiin kohdeyleisölle sopiva muoto. Samalla pyrittiin ratkaisuun, josta olisi eniten hyötyä osana koulujen uutta opetussuunnitelmaa. Siinä opettajat voivat yhä enemmän itse valita sähköisiä sisältöjä opetukseen. Heillä on kuitenkin huutava pula laadukkaista – ja sopivan lyhyistä – opetusmateriaaleista. – Tutkijoiden kanssa oli hauskaa toimia, sanoo videot tuottaneen Oneminstory-yhtiön toimitusjohtaja Antti Sipilä. – Kuvasimme yhtä professoria sormet lehmänlannassa, toista syynäämässä pyytämäänsä perhosta, ja kaikki he osasivat liittää tutkimuskohteensa yhteisen ympäristömme tilaan ja laajempiin haasteisiin. Uskon vakaasti, että moni koululainen saa tästä kimmokkeen tutkia maailmaa laajemmin. Mitä tärkeintä, uskon sen avaavan heidän silmänsä sille miten maailmaa voi tutkia, ja miten me opimme uutta, hän toteaa. Kestoltaan videot ovat kolmesta viiteen minuuttia. Sarja on rakennettu niin, että jokainen osa toimii sekä itsenäisesti että osana temaattista kaarta. Vaikka sarjassa korostetaan ongelmien vakavuutta ja laajuutta, annetaan videoissa myös ideoita siihen, mitä voimme asian korjaamiseksi tehdä. – Urani antoisimpia hankkeitahan tämä oli, kertoo yksi hankkeen toteuttajista, professori Tomas Roslin. Tämä kohdeyleisö on se maailman tärkein, ja samalla kaikista haastavin. Miksi minä tutkisin ympäristön tulevaisuutta, ellen kertoakseni siitä tulevaisuuden sukupolvelle? Rahoituksen myönsi Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. – Tämä on tiedeviestintää parhaimmillaan, sanoo säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola. Ketkä muut pystyisivät kertomaan tieteestä paremmin kuin tutkijat? He tuntevat parhaiten tutkimusaiheensa, siihen liittyvän keskustelun sekä miten uutta tietoa tuotetaan. Toivon, että tämä projekti inspiroi myös muita tutkijoita!

