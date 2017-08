Luonnon päivä tarjoaa ohjelmaa metsätreenistä ja lyhtypiknikkiin

15.8.2017 15:28 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Suomen Luonnon päivää vietetään Helsingin edustan saarissa lauantaina 26.8.2017. Pihlajasaaressa on päivän aikana tarjolla metsätreeniä ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Vallisaaressa, Suomenlinnassa ja Lonnassa nautitaan lyhtypiknikistä elokuun illassa, ja kuullaan kuorojen upeita esityksiä suomalaisen luonnon kunniaksi.

Pihlajasaaressa on ohjattua ja itsenäistä toimintaa Luonnon päivänä klo 14.30–17.00. Aikuisille on tarjolla ohjattu 30 min. metsätreeni klo 14.30 ja 15.30 alkaen. Metsätreenille lähdetään laiturin kupeessa olevan keltaisen talon luota.



Lapsiperheille ja lapsenmielisille on tarjolla pihapelivälineitä. Lisäksi kannattaa tutustua Pihlajasaaren luontopolkuun, jonka esitteitä on saatavilla.



Nyt on myös mahdollisuus ainutkertaiseen vesibussimatkaan! Luonnon päivää voi jatkaa Pihlajasaaresta Vallisaareen, jossa Metsähallitus järjestää ohjelmaa klo 18 alkaen. Vesibussi Vallisaareen lähtee Pihlajasaaresta klo 17.



Vallisaaressa, Suomenlinnassa ja Lonnassa nautitaan Suomen Luonnon päivänä elokuun illasta ja tunnelmoidaan valojen loisteessa. Tapahtuma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea päiväretkikohteena tuttu Vallisaari illan hämyssä ja valojen loisteessa.

Valojen Vallisaari, Suomenlinna ja Lonna kutsuvat sinut lyhtypiknikille luonnon helmaan, kuulemaan kuorojen upeita esityksiä suomalaisen luonnon kunniaksi ja tutustumaan saaren saloihin otsalamppujen valossa. Ilta huipentuu, kun hohtavat kuut kohoavat Vallisaaren, Suomelinnan ja Lonnan ylle valaisemaan maisemaa. Tapahtuma jatkuu illan pimennyttyä Suomenlinnan puolella. Tule kokemaan valojen saarten taika! Mukaan oma otsalamppu, led-lyhty ja halutessasi piknikeväät.



Ostamalla vesibussiliput Merisatamasta Pihlajasaareen ja Vallisaareen, saat liput tarjoushintaan! Aikuiset pääsevät Pihlajasaaren lastenlipun hinnalla ja lapset ilmaiseksi.

Vallisaaresta Kauppatorille on lisälähtöjä la 26.8. klo 20.50 ja 21.50.

Tapahtumiin vapaa pääsy.



Lisätietoa Pihlajasaaren tapahtumasta: Saija Suominen, Saija.suominen@hel.fi

Vesibussiliikenteestä: www.jt-line.fi

Vallisaaren tapahtumasta: www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/1244

Tapahtumia toteuttamassa Helsingin kaupunki, Metsähallituksen ja Humakin Lights On! -hanke, Suomenlinnan hoitokunta, Lonna ja paikalliset toimijat.