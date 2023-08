Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön – yhteisöllisyys kantavana teemana

Perhetalon rakennusurakka valmistui kesäkuussa, ja kohde luovutettiin kaupungille ennen juhannusta. Kesän aikana tiloja on valmisteltu käyttöön ja mm. kalustettu niin pitkälle kuin mahdollista. Päiväkodinjohtaja Leena Lumme kertoo, että päiväkodin toiminta on lähtenyt käyntiin iloisissa merkeissä.

– Lapset ja perheet ovat olleet uusista tiloista innoissaan. Yhteistyö on sujunut valtavan hyvin kaikkien osapuolten kanssa. Pääsimme vaikuttamaan paljon tilojen suunnitteluun, ja yhteiset ja muunneltavissa olevat tilat antavat paljon mahdollisuuksia toiminnalle, Lumme sanoo.

– Monivuotinen projekti Perhetalon suunnittelusta rakennusurakkaan on nyt saatu maaliin, ja olemme iloisia, kun päiväkoti- ja koulutyö pääsee alkamaan nykyaikaisissa, ekologisissa ja upeissa tiloissa. Ensimmäisenä toimintapäivänä Perhetalolla vieraillessani tunnelma oli erittäin lämmin, henkilökunta oli iloisia ja lapsilla oli jo leikit käynnissä, kuvailee Naantalin kaupungin sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki.

Luonnonmaalla on nyt kaksi päiväkotia: uusi Luonnonmaan päiväkoti Perhetalossa sekä Viialan päiväkoti. Luonnonmaan alakouluun ja esiopetukseen oppilaat siirtyvät pääasiassa Kultarannan koulusta, jonka toiminta päättyi kesäkuussa. Kuusimäki kertoo, että tällä hetkellä uudesta koulusta löytyi kaikille Luonnonmaalla asuville oppilaille paikka, ja tähän pyritään myös jatkossa.

Perhetalon valmistuminen on osa Naantalin päiväkoti- ja kouluverkon uudistamista. Perhetalomallin kautta perheiden palveluita halutaan tuoda helposti saavutettaviksi.

– Perhetalossa toteutuu sujuvasti lapsen yhtenäinen polku päiväkodista kouluun. Parhaimmillaan lapset pääsevät käymään samassa, tutussa talossa opinpolkua 0-vuotiaasta 12-vuotiaaksi saakka. Perhetalo kokoaa yhteen suuren joukon eri alojen ammattilaisia, mikä on suuri voimavara, kertoo Luonnonmaan koulun rehtori Miia Syrjämäki.

Kohtaamispaikka kaikille

Luonnonmaan perhetalossa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa, harrastustoimintaa sekä oppilashuollon palveluita. Monipuoliset tilat antavat mahdollisuuksia nuoriso- ja vapaa-ajantoimintojen järjestämiseen. Liikuntatoiminta alkaa Perhetalon liikuntasalissa ja kuntosalilla heti syksystä alkaen.

Perhetalossa on aloittanut toimintansa myös aluekeittiö. Keittiössä valmistetaan aterioita myös kaupungin saaristossa sijaitseviin yksiköihin.

Kuusimäki kannustaa myös kuntalaisia ja yhdistyksiä järjestämään Perhetalossa toimintaa. Perhetalosta löytyy erillinen kokoontumistila, joka on käytettävissä iltaisin, mutta myös mahdollisuuksien mukaan päiväsaikaan. Tilat tulevat varattavaksi syksyn aikana.

– Luonnonmaan perhetalo on kaikkien yhteinen kohtaamispaikka, niin lapsille kuin aikuisille. Ajatuksena on, että tällä eivät kohtaa pelkästään Perhetalossa töitä tekevät ihmiset, vaan kaupunkilaiset laajemminkin. Tilat antavat sille hyviä mahdollisuuksia, Miia Syrjämäki toteaa.

Luonnonmaan perhetalo on Naantalin suurin kiinteistöinvestointi 25 vuoteen. Noin 5200 neliön rakennushankkeen budjetti oli 14,5 miljoonaa euroa. Perhetalon suunnittelun lähtökohtana ovat olleet tilojen monikäyttöisyys, muuntojoustavuus ja kestävyys.

Uuden rakennuksen elinkaaren on laskettu olevan 100 vuotta. Rakennuksen hiilijalanjälkeen on kiinnitetty huomiota koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Rakennuksen ulkovaippa on tiiliharkkorakenteinen ns. yksiaineinen toteutus. Perhetalo lämpenee maalämmöllä ja sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla.

Luonnonmaan perhetalon avajaisia vietetään myöhemmin syksyllä, kun päiväkodin ja koulun toiminta on päässyt kunnolla käyntiin. Myös avoimia ovia suunnitellaan talvikaudelle.