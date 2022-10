Luonnonperintösäätiö ja Von Hertzen Brothers suojelivat viidenkymmenen hehtaarin metsän Lopella

Suuri metsäkauppa mahdollistui tehokkaan suojelukampanjan avulla, joka käynnistettiin yhdessä Von Hertzen Brothers -yhtyeen kanssa keväällä 2022. Mukana varainkeruussa oli useita tunnettuja taiteilijoita ja artisteja. Kampanja sai alkusysäyksensä bändin kahdeksannesta albumista, Red Alert in the Blue Forest.



”Olemme huolestuneita suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden katoamisesta, ja koimme, että jotakin on tehtävä. Eteläsuomalaisista metsistä vain alle kolme prosenttia on rauhoitettuja ja nekin hajallaan pieninä sirpaleina. Siksi käynnistimme yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa keräyksen, jonka tuloksia pääsemme nyt ihailemaan”, Von Hertzen Brothersin Mikko, Kie ja Jonne kertovat.



Suojeltava Blue Forest sijaitsee Lopella, Kanta-Hämeessä, ja on laajuudeltaan viidenkymmenen hehtaarin suuruinen. Kolme tonttia kattava alue on huomattavan monimuotoinen sekametsä, jossa kasvaa järeitä haapoja ja kuusia. Metsässä asustavat muiden muassa liito-orava ja valkoselkätikka. Alueen läpi virtaa saukon reviiriin kuuluva joki. Jatkossa metsä saa elää ja kehittyä omassa rauhassaan ja se toimii turvapaikkana monille uhanalaisille lajeille.



”Huikeaa, että iso suojelukokonaisuus saatiin tehokkaasti maaliin. Blue Forest -kampanjan puitteissa järjestettiin lyhyessä ajassa muun muassa kaksi onnistunutta ja keskenään aika erilaista huutokauppaa. Tässä upeassa metsässäkin ehdittiin vierailla useaan otteeseen Von Hertzenien ja muiden vieraiden kanssa. Siitä meillä on todistusaineistona hienoa videomateriaalia, jota on jo julkaistu ja tullaan julkaisemaan jatkossakin”, hehkuttaa Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.



”Fiilis on aivan huipussaan. On upeaa, että niin moni lähti mukaan tähän suojeluhankkeeseen, jonka toteutumista pääsemme nyt kaikki todistamaan. Mukana oli suuri joukko taiteilijoita, artisteja ja muita tukijoita, joille kaikille lämmin kiitos osallistumisesta. Kampanjan aikana on tehty paljon hienoja juttuja ja saatu paljon hyvää aikaan, ja nyt Blue Forest on suojeltu meille kaikille”, Mikko, Kie ja Jonne von Hertzen kertovat tyytyväisinä.