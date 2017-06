Luonnonvarakeskus ja Suomen 4H-liitto: Joukkoistaminen meni marjaan – kansalaishavainnot avuksi marjasatoseurantaan

29.6.2017 12:45 | Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää marjahavaintojen joukkoistamista yhdessä Suomen 4H -liiton kanssa. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua luonnonmarjojen satotiedon keruuseen.

Marjastus on yksi suosituimmista luonnon virkistyskäytön muodoista Suomessa. Marjasatojen määrä sekä sadon kypsyminen ovat suosittuja aiheita myös kesäisessä uutisoinnissa. Luotettavan satoseurannan ehdottomana edellytyksenä on kattava seurantaverkosto.

– Suomessa on lähes kolme miljoonaa marjanpoimijaa. Kattavaan seurantaverkostoon riittää hyvinkin pieni osa tästä joukosta. Havaintojen teko on yksinkertaista, lyhyt perehdytys ja huolellisuus riittävät. Älypuhelinten aikakaudella havaintodatan siirtäminen Lukelle käy näppärästi, visoi erikoistutkija Rainer Peltola.

Joukkoistettujen havaintojen tekemistä kehitetään kesällä 2017 Suomen 4H -liiton kanssa. 4H-nuoret perustavat maanomistajien suostumuksella niin sanotut marjahavaintometsät ja toimittavat tarkoitukseen kehitetyn tiedonkeruusovelluksen avulla havainnot Lukelle. Toiminnassa on mukana viisikymmentä 4H-paikallisyhdistystä.

– Suomen 4H on aiemminkin osallistunut marjahavaintojen tekoon, joten uudesta asiasta ei ole kyse. Tässä mittakaavassa emme kuitenkaan aiemmin ole toimineet. Havaintoverkostossa on nyt mukana noin 150 nuorta. Havaintoja tekevät nuoret aktivoituvat luonnon itsenäiseen tarkkailuun, samalla he saavat pienen korvauksen. Toiminta sopii siis oikein hyvin 4H:n nuorisokasvatuksen tavoitteisiin, kertoo Itä-Suomen 4H:n aluejohtaja Kari Kuokkanen.

Hankkeen seuraava vaihe on havaintoverkoston laajentaminen 4H:n ulkopuolelle. Tavoitteena on että vuoteen 2019 mennessä verkostossa on mukana 500 vapaaehtoista marjahavaintojen tekijää. Samalla otetaan käyttöön kaikille avoin havainnoista tiedottava karttasivusto.

Hanketta (DigiMasi) rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Rainer Peltola, p. 029 532 6429 rainer.peltola@luke.fi

Aluejohtaja Kari Kuokkanen, p. 050 570 7433 kari.kuokkanen@4h.fi