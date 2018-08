Suomalaisen 35-vuotiaan Luontaistuntija-terveyskauppaketjun nimi muuttuu ja brändi uudistuu syyskuussa. Uusi nimi 1.9. alkaen on AITO hyvän olon kauppa. Yli 60 paikallista kauppaa jatkaa toimintaansa uudennimisinä mutta muuten nykyiseen tapaan.

”Uudistusta valmisteltiin pitkään muun muassa kuluttajatutkimusten avulla. Luontaistuntija-nimi ei jäänyt kaikkien mieleen - tai se muistettiin usein väärin”, kuvailee ketjun toimitusjohtaja Marjut Myllymäki.

”AITO hyvän olon kauppa kuvaa osuvasti, keitä me olemme. Uusi nimemme on lupaus, jonka paikalliset yrittäjämme lunastavat: ihmisten hyvinvoinnista välittäminen on meillä aitoa”, Myllymäki jatkaa.

Hyvää oloa aidoista asioista

AITO hyvän olon kaupat tarjoavat laajan valikoiman ravintolisiä, vitamiineja, terveysruokaa sekä tuotteita puhtauteen ja kauneuteen. Vastuullisuus ja eettisyys korostuvat tuotevalikoimassa sekä ketjun toiminnassa. Tiedostavalle kuluttajalle on väliä, mitä hän suuhunsa laittaa, iholleen levittää ja millä pyykkinsä pesee.

Tuotevalikoimassa painotetaan ihmisen ja ympäristön kannalta kestäviä ja hyviä vaihtoehtoja. Tarjolla on mahdollisimman luonnollisia tuotteita, joissa ei ole turhia täyte- ja lisäaineita.

Näin suomalaiset käyttävät ravintolisiä

Suomalaiset käyttävät ravintolisiä ahkerasti. Kantar TNS:n vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista on joskus käyttänyt luontais- ja terveystuotteita. Heistä lähes puolet (45 %) käyttää tuotteita jatkuvasti. Ravintolisillä tuetaan omaa ravitsemusta, ja niitä käytetään itsehoitona esimerkiksi flunssaan, unettomuuteen sekä työssä jaksamiseen. Finravinto 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä 43 prosenttia ja naisista 64 prosenttia käytti jotakin ravintolisää.



Asiantuntevaa opastusta terveyskaupasta

Ravintolisät kannattaa hankkia Suomessa toimivasta myymälästä tai verkkokaupasta. Siten voi varmistua, että tuotteet on tehty lainsäädännön mukaisesti, ja ne kuuluvat viranomaisten valvontaan.

Terveyskaupoissa työskentelee laajan ammatillisen koulutuksen hankkineita myyjiä; luontaistuoteneuvojia tai yliopistollisen täydennyskoulutuksen käyneitä fytonomeja. AITO hyvän olon kaupoissa asiakas saa henkilökohtaista palvelua ja opastusta. Monissa AITO-kaupoissa on tarjolla myös terveysmittauksia ja hoitoja.

AITO hyvän olon kauppa (aiemmin: Luontaistuntija) on 100 % suomalainenterveyskauppaketju, joka on perustettu vuonna 1983. Ketjuun kuuluu yli 60 kauppaa ympäri Suomea sekä verkkokauppa: www.aitokauppa.fi