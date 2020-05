Luonto lumoaa diginä Helsingin kaupungin uusissa verkkosisällöissä

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi Helsingin kaupungin järjestämät luontoretket sekä Harakan luontokeskuksen toiminta on kevään osalta peruttu. Kaupunkilaisille tarjotaan nyt luontoretkiä kotisohvalta, vinkkejä luonnossa viihtymiseen ja ideoita omatoimiseen retkeilyyn Helsingin luontokohteissa.

Luontoretkivideot ja livekamerat tuovat luontohavainnot ruudulle

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden työntekijät ja Ympäristötutkimus Yrjölän luonto-oppaat johdattavat etäluontoretkille Helsingin monipuolisiin luontokohteisiin. Kevään ja kesän aikana julkaistavissa luontoretkivideoissa hengähdetään Helsingin luonnossa, seurataan kevään etenemistä ja tutustutaan luontokohteiden erityispiirteisiin. Videot julkaistaan Oodi Helsingin luonnolle -videosarjassa Helsinki-kanavalla sekä YouTube -tilillä Helsinki Kaupunkiympäristö.

Vanhankaupunginlahden uudessa merikotkalivessä seurataan jo julkkiksen maineeseen noussutta merikotkapariskuntaa poikasineen. Merikotkapari on nimetty Nadiksi ja Amaliaksi Vanhankaupunginlahdella sata vuotta sitten vaikuttaneen legendaarisen kalastajapariskunnan mukaan. Merikotkien perhe-elämän lisäksi nähdään samaan Lopin saareen asettuneiden harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesimäpuuhia. Vasikkasaaren livekamerassa rentoudutaan merimaisemissa ja jännitetään pesäkamerassa, aloittavatko tiaiset pesintänsä.

Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirja ladattavissa verkosta

Helsingin kaupungin julkaisema Lumoava Helsinki – 200luontoelämystä -kirja on nyt saatavilla ilmaiseksi pdf-versiona. Kirjan on toimittanut Jussi Helimäki ja kustantanut Edita. Helsingin luontoretkikohteita kattavasti esittelevä teos on saatavilla verkossa sekä suomeksi että englanniksi. Kirja toimii oppaana lähiluontoon ja tarjoaa monipuolisia luontoretki-ideoita kaupunkiin. Myös Citynature-verkkosivulta löytyvät mobiilipolut opastavat retkille lähiluontoon. Uutena kohteena mukana on Urban Eco Islands -projektissa julkaistu Vasikkasaari.

Vinkkejä ja ideoita lähiluonnossa liikkumiseen

Löydä Helsingin luonto -sivulle on lisätty ideoita luonnossa viihtymiseen. Lapsiperheille on koottu materiaalia luontoretkeilyn tueksi, kuten vinkkejä lintuharrastuksen aloittamiseen, luontobingoon ja oman luontopolun pystyttämiseen. Sivulta löytyvät myös ohjeet lajien tunnistamiseen mobiilisovelluksen avulla ja vinkkejä luonnon havainnointiin merenrannalla. Rohkaisemme osallistumaan myös pörriäiskampanjoihin ja rikastamaan omaa lähiluontoa pienilläkin teoilla.

Tietoa Helsingin luonnon arvokohteista löytyy karttapalvelusta osoitteesta kartta.hel.fi.

Kaupunkiluonto Helsingissä ilahduttaa luontohavainnoin sosiaalisessa mediassa

Kymmenvuotias Facebook-sivu Minä <3 Helsingin puistot päivittyi nimelle Kaupunkiluonto Helsingissä. Sivulla seurataan ajankohtaisia luontohavaintoja puistoista luonnonsuojelualueille. Sivua päivittävät Helsingin kaupunkiympäristön asiantuntijat.

Harakan saaren kevättunnelmiin voi sukeltaa Harakan luontokeskuksen sosiaalisen median tileillä Facebookissa ja Instagramissa.