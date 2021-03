Luontoleikkikirja avaa ympäristön kaikenikäisille liikkujille ja tutkijoille

Nyt lähdetään leikkimään luontoon! Luontoleikkikirjan kanssa ympäristö avautuu uudella tavalla kaikenikäisille luontoliikkujille, -taiteilijoille ja -tutkijoille.

Metsä on monipuolinen leikkipaikka, jossa on luonnostaan paljon kivaa tekemistä, tutkimista ja leikkimateriaaleja. Metsään ei tarvitse ottaa mukaan erilaisia välineitä tai materiaaleja. Kaikki, mitä luontoleikkiin tarvitaan, löytyy luonnosta. Riittää, että antaa mielikuvitukselle tilaa.

Satu-Maria Ruotsalainen on koonnut taskuun mahtuvan, monipuolisen Luontoleikkikirjan (Lasten Keskus 2021), josta löytyy monipuolisia leikki- ja puuhavinkkejä kaikenikäisille luonnosta innostuneille ja luonnossa liikkuville. Kirja rohkaisee vähemmänkin luonnossa liikkuvia menemään metsään. Vain tämä pieni kirja taskuun ja ympäristö avautuu uudella tavalla.



Kirjan kuvitettujen ja selkeästi ohjeistettujen leikkivinkkien avulla lapsen on helppo havainnoida ympäristöään ja tutkailla näkemäänsä ja kokemaansa. Aikuinen saa kirjasta uusia ideoita metsäretkiin perheen tai isomman lapsiryhmän kanssa. Ruotsalaisen kokoamat luontoleikit sopivatkin lapsiperheille, kerhonohjaajille, kasvatuksen ammattilaisille sekä kaikille, jotka rakastavat luonnossa liikkumista. Leikeissä esimerkiksi valloitetaan kiviä, maastoudutaan, tehdään käpypolkuja ja piirretään tunnetiloja.

Ruotsalainen muistuttaa, että sormet kannattaa laittaa sammaleeseen, on lähiluonto sitten kaupunkimetsää tai maalaismaisemaa. Luonto tekee hyvää kaikille.

”Kirjan sisältö edistää ja kehittää lasten ja perheiden luontosuhdetta sekä ulkoilua 'leikkilasit' silmillä eri vuoden aikoina.”

Satu-Maria Ruotsalainen on liikunnan- ja mindfulness-ohjaaja, joka toimii lasten liikunnan kouluttajana ja koulutusmateriaalien suunnittelijana. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia, muun muassa Hyppää hippaa (Lasten Keskus 2020), ja on mukana käsikirjoittamassa Pikku Kakkosen Liiku leikiten! -sarjaa.

