Luovan alan taitajat ryhtyvät mainosohjaajiksi

11.8.2017 11:21 | Siro Creative Oy

Muoti- ja lifestyle mainonnan tuotantoyhtiöksi profiloitunut Siro Creative laajentaa tarjontaansa ja alkaa edustaa kolmea uutta mainosohjaajaa, Samu-Jussi Koskea, Mikko Ryhästä sekä Jukka Moisiota.

Samu-Jussi Koski on luonut uransa Marimekon ja Samujin muotisuunnittelijana. Mikko Ryhänen on valokuvannut muotikuvia mm. Luhdalle, Makialle ja Marimekolle. Jukka Moisio on tunnettu yli viidenkymmenen musiikkivideon ohjaajana ja kuvaajana.



“Siron ilme on alusta asti nojannut kunnianhimoisten design- ja lifestyle-filmien ohjaamiseen. Toimintamme kasvaessa haluamme edustaa kykyjä, joilla on todistettu osaaminen luovasta työstä, mutta jotka eivät ole välttämättä tuttuja nimiä suomalaisessa mainosmaailmassa.” kommentoi toimitusjohtaja Joel Hypén.



Samu-Jussi Koski ja Joel Hypén voittivat yhteisohjauksellaan Best Upcoming Talent -palkinnon Berlin Fashion Film Awardsissa 2014.

http://www.marmai.fi/uutiset/suomalaismainos-nappasi-parhaan-tulokkaan-palkinnon-berliinissa-6270250



Siro Creativen asiakkaisiin kuuluvat mm. Wallpaper* Magazine, Iittala, Kesko ja Minna Parikka.



Lisätietoja ohjaajista ja heidän työnäytteistään: www.siro.fi