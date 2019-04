Luovan sisällön ja maksetun mainonnan yhdistäminen on somen kultasuoni – Dentsu Aegis Network vahvistaa someosaamistaan

Markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Network toimii 145 maassa ja työllistää yli 46 000 ihmistä globaalisti. Suomessa työllistämme noin 200 markkinoinnin ammattilaista.

Visiomme “Innovating the Way Brands Are Built” toimii ohjenuoranamme tarjotessamme alan parhaita palveluita monipuolisesti koko markkinointiviestinnän alalta mediaratkaisuista digipalveluihin ja luoviin toteutuksiin.

Dentsu Aegis Networkiin kuuluu Suomessa mediatoimistot Carat ja Vizeum, luova toimisto Isobar, tulospohjaisen markkinoinnin toimisto iProspect, sisältömarkkinointitoimisto John Brown Media, kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG, ulkomainontaan erikoistunut Posterscope, data- ja analytiikkayksikkö Dentsu Data Services sekä ohjelmallisen ostamisen yhtiö Amnet.