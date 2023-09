“Luovan työn ja tekoälyn välille luodaan turhaa vastakkainasettelua” –Tekoälyasiantuntija ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani keskustelevat tekoälystä Uniarts Festissä 22.9.

Filosofi Emanuele Coccia luennoi Helsingissä taiteen roolista ilmastokriisin ymmärtämisessä ja käsittelyssä 24.8.2023 07:30:00 EEST | Tiedote

Emanuele Coccia vierailee syyskuussa Helsingissä Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön kutsumana. Hän pitää yleisölle avoimen luennon keskiviikkona 20.9.2023 Tanssin talossa. Luennon aihe on Don't Call Me Gaia. Notes For a Planetary Art.