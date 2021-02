Luovien alojen tuki puolittui: kulttuurisisältöjen ja -innovaatioiden DigiDemo- ja CreaDemo-tuet uhattuna

AVEKin jakamat DigiDemo- ja CreaDemo-tuet luoville aloille puolittuvat vuonna 2021. Lähes 20 vuoden ajan jaetut tuet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön erityismäärärahaa, jonka lähteenä on pelitoiminnan voittovarat. AVEKin tuotekehitystuella alkuun ovat päässeet mm. Supercell, Gigglebug Entertainment, Arilyn ja Oikiat Designin Vaatelaastari. Raju pudotus tuen määrässä on uusi isku luoville aloille ja uhkaa alan uudistumista ja innovointia.

Luovan alan yrityksissä yhdistetään erilaista osaamista ja rikotaan perinteisiä toimialarajoja. AVEKin luovien alojen tuki on ainoa tarjolla oleva tukimuoto, joka mahdollistaa aloittavan yrityksen tuotekehittämisen ja mahdollistaa siten jatkorahoituksen. DigiDemo- ja CreaDemo-tuet ovat vastikkeettomia, mutta eivät riskittömiä yrittäjille: tuki vaatii myös omarahoitusosuuden. Nyt, pelitoiminnan voittovarojen nopean laskun myötä, tuen tulevaisuudesta ei ole varmuutta.

Viime vuosina AVEK on voinut jakaa luovien alojen tukea 1,34 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä hakijoita on vuosien varrella ollut lähes kuusi tuhatta. 2020 vuotuinen hakemusmäärä kasvoi peräti 40 %, mikä kertoo siitä, että alalla todella on tarvetta tämänkaltaiselle aivan alkuvaiheen tuelle.

”Kun juuri näistä määrärahoista leikataan, leikataan luovan alan potentiaalista. Samalla leikataan myös luovan talouden kasvusta, tulevaisuuden yhteisöveroista ja meidän yhteisestä hyvinvoinnistamme − puhumattakaan niistä elämyksistä ja kokemuksista, joita tekemättömät tuotteet ja uudet sisällöt meille voisivat tuoda. Luovan alan kasvun idut ovat vaarassa kuivua”, painottaa AVEKin johtaja Ulla Simonen.

DigiDemo-tuki toiminut pelien ja animaatioiden tärkeänä ponnahduslautana

Luovien alojen tukea on jaettu AVEKista vuodesta 2003 alkaen, jolloin DigiDemo-tuki lanseerattiin digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen. DigiDemo-tukea on vuosien mittaan saanut yhteensä 1195 hakijaa, ja jaetun tuen kokonaissumma on lähes 11 miljoonaa euroa.

Tukea on saanut muun muassa Gigglebug Entertainment, joka toteuttaa kansainvälisen tason animaatiosarjoja. "DigiDemo antaa mahdollisuuden kehittää uutta, kokeilevaa ja kunnianhimoista kulttuurisisältöä. Alkuvaiheen tuki on äärimmäisen tärkeää suomalaisille projekteille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille", kertoo Gigglebug Entertainmentin toimitusjohtaja Anttu Harlin.

Arilynin kehitystyö käynnistyi kulttuuri-innovaatioiden CreaDemo-tuella

CreaDemo-tuella voidaan kehittää kulttuuri- ja palveluinnovaatioita, CreMa-tuella luovien alojen ja muden toimialojen yhteistoimintaa ja liiketoimintaa. Näitä tukia on kymmenen vuoden aikana myönnetty AVEKista 531 hakijalle, ja tuen yhteissumma on reilut viisi miljoonaa euroa.

CreaDemo-tukea saanut Arilyn kehittää lisätyn todellisuuden ratkaisuja virtuaalisen tarinankerronnan ammattilaisille. ”Ensimmäinen tukemme tuli AVEKilta. Se oli merkittävää, koska siitä me perustajat saimme lopullisen rohkaisun hypätä vanhoista töistämme yrittäjiksi. Saimme liikkeelle oman kehitystyömme ja selkeyttä siihen, minkälaisia asioita haluamme tehdä AR:n avulla”, kertoo Arilynin toimitusjohtaja Emmi Jouslehto.

Innovatiivisia, kestävän kehityksen ruokapakkauksia suunnitteleva Koepala Packaging Oy sai AVEKilta CreMa-tukea. ”CreMa-avustus oli erittäin tarpeellinen tuki konseptimme nopean pilotoinnin ja testauksen käynnistämiseen. Säästimme tutkimus- ja kehitystoiminnassa aikaa ja rahaa, kun konseptin palveluliiketoimintaa voitiin testata välittömästi tärkeissä asiakasneuvotteluissa”, sanoo Koepala Packagingin toimitusjohtaja Janne Asikainen.

Luovien tukien leikkauksen vuoksi AVEKin 30.3.2021 päättyvä DigiDemon, CreaDemon ja CreMa-tuen hakukierros on ainoa tälle vuodelle.