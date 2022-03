”Luovuus syntyy vastakohdista”, julistaa sisarusduo.

Luovan prosessin voi jakaa kahteen vaiheeseen: ajatustyötä vaativaan haaveiluun ja toimintaan perustuvaan toteutukseen. Emilia Suvialan ja Reeta Niemisvirran uusi kirja Haaveilijat ja Toteuttajat esittelee kahdeksan vastavoimaparia, joita hyödyntämällä luova prosessi, olipa kyse sitten taiteesta, tieteestä tai yrityselämästä, kulkee haaveilun ainutlaatuisista ideoista toimintaan ja hyödylliseen lopputulokseen.

”Ääripäät ovat luovuuden kantava voima. Esimerkiksi ainutlaatuisia ideoita ei voi tuottaa ilman kaaosta, mutta hyödylliseksi ideat muuttuvat vasta, kun niiden sisältöä on järjestelty uudelleen. Olennaista on löytää tasapaino vastavoimien välillä.”

Ajatus Haaveilijoista ja Toteuttajista sai alkunsa kirjoittajasiskosten erilaisista lähtökohdista. Erilaiset luonteet olivat johdattaneet Turun seudulta kotoisin olevat Emilian ja Reetan hyvin erityyppisiin ammatteihin, psykologiksi ja juristiksi. Myös heidän elinympäristönsä, Kalifornia ja Suomi, poikkesivat toisistaan. Erilaisuuksistaan huolimatta siskoksia yhdisti halu saada aikaan luovia asioita. Haaveilija-Emilia halusi saattaa ajatuksiaan yhteisesti jaettavaan muotoon, kun taas Toteuttajaksi tunnustautuva Reeta halusi vahvistaa luovaa ajattelutapaa yrittäjänä.

”Luovuus on osa ihmisyyttä. Sen rakennusainekset ovat olemassa meissä kaikissa jo syntymästä lähtien. Jokainen voi olla luova omalla erityisellä tavallaan.”

Haaveilijat ja Toteuttajat yhdistää psykologiseen tutkimustietoon perustuvaa teoriaa, käytännön esimerkkejä ja henkilökohtaisia kokemuksia. Kirjailijat ovat tarkastelleet omaa luovaa prosessiaan, tässä tapauksessa kirjan kirjoittamista, erilaisista lähtökohdistaan. Kirjassa omat näkökulmansa luovuuteen tuovat esille 13 yrityselämän ja perinteisempien luovien alojen edustajaa kuvataiteilijasta ja start up-yrittäjästä luovaa neuvottelutaitoa edistävään juristiin.

Kirjailijoista

Emilia Suviala on psykologian lisensiaatti ja luovuusvalmentaja. Hän on opiskellut luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa ja syventänyt tietämystään tietoisuustaidoista ja itsemyötätunnosta mm. Stanfordin yliopistossa.

Reeta Niemisvirta toimii asianajajana sekä johdon ja asiantuntijoiden neuvonantajana ja valmentajana. Koulutukseltaan Reeta on oikeustieteen maisteri ja MBA. Reeta on suorittanut oikeustieteellisen jatkotutkinnon (LL.M.) Yhdysvalloissa Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Lisäksi Reeta on sertifioitu business coach.