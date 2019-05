Luovuutta ja ilmastoasiaa huomenna alkavilla Museopäivillä Tampereella

350 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa kokoontuu Tampereelle keskiviikosta perjantaihin Valtakunnallisille museopäiville. Museopäivien teema on Ilmasto & muutos – Asiaa muuttuvasta museomaailmasta ilmastonmuutoksen ja työelämän murroksen keskellä.

Museopäivien ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia, Suomen museoliiton 96. vuosikokous, retkiä ja illanviettoja. Museopäivät huipentuu torstaina 16.5. Museopalkintogaalaan, jossa palkitaan Vuoden museo 2019 ja jaetaan muut museopalkinnot.

Ilmastomuutos puhuttaa koko yhteiskunnassa

Suomen museoliiton viime vuonna tekemässä toimintaympäristöanalyysissä todetaan, että luonnonympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on kasvava vaikutus museoiden toimintaan. Museoilta odotetaan sekä toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi että varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin.



– Tällä hetkellä poliittiset päättäjät ja museot ovat samassa tilanteessa. Muutos on tiedostettu, ja nyt on analysoitava, mitä muuttuva ilmasto museoiden toiminnalle merkitsee ja mitä on tehtävä, jotta tässäkin ympäristössä mahdollisuudet voidaan hyödyntää ja uhat välttää, sanoo Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.



Museoliitto haluaa kannustaa museoita hiilijalanjäljen keventämiseen, kiinteistö- ja toimintamenojen vähentämiseen sekä kokoelmiin kohdistuvien vaikutusten ehkäisyyn.

– Lisäksi rohkaisemme museoita hyödyntämään mahdollisuuksiaan ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon tuottamisessa, jakamisessa ja keskustelussa niin näyttelyissä, tutkimuksessa kuin viestinnässäkin.

Muuttuva museomaailma vaatii luovuutta

Toinen Museopäivien kantava teema on työelämän muutoksen vaatima luovuus ja innovatiivisuus.

– Museoiden tulee olla jatkuvasti valmiina kehittymään ja muuttumaan, jotta ne voivat tarjota yhteiskunnalle sitä, mitä yhteiskunta niiltä haluaa, miettii Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila.

Museopäivien ohjelmassa on sekä työelämään liittyvää tutkimustietoa että runsaasti innovatiivisuuteen ja luovuuteen herätteleviä ohjelmanumeroita muilta kulttuurin aloilta.



– Musiikki, kirjallisuus ja teatteri ovat lähtökohtaisesti luovia aloja, joiden tekijät ovat herkkiä havaitsemaan yhteiskunnallisia muutoksia ja tarpeita. Näillä ohjelmanumeroilla haluamme herätellä ajattelemaan boksin ulkopuolelta, nappaamaan ideoita viereisiltä toimialoilta ja hakemaan luovia yhteistyöratkaisuja.

Pääteemojen lisäksi ohjelmakokonaisuudesta nousee esille museotyön monipuolisuus: kansainvälisyys, kokoelmayhteistyö ja -hallinta, tutkimus, museopedagogiikka, asiakasymmärrys, museokauppa, kulttuuriympäristö, konservointi ja vapaaehtoistyö.

– Museopäivien laaja ohjelmatarjonta heijastaa museotyön monipuolisuutta. Muutos koskettaa kaikkia museoiden ammattiryhmiä, joten näkökulmien kirjo vuoden suurimmassa museotapahtumassa on tärkeä, tiivistää Tokila.

Tapahtuman järjestävät Suomen museoliitto, Tampereen kaupunki, Museokeskus Vapriikki, Postimuseo, Tampereen taidemuseo ja Työväenmuseo Werstas.