Lupa- ja valvontaviraston valmistelu tarvitsee poliittista ohjausta

Jaa

Maakuntauudistus on osittain salavalmisteluvaiheessa. Etenkin tulevaa lupa- ja valvontavirastoa on valmisteltu suurelta yleisöltä pimennossa kesästä saakka. Avoimuuden puute on ymmärrettävää, jos pöydällä on valtakunnallisen luonnonsuojeluviraston valmistelu. Hallituksen on syytä ensitilassa ohjata valmistelu oikeaan suuntaan, totesi MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK Etelä-Pohjanmaan syyskokouksessa 25.11.2017.

SOTE-keskustelun alle on jäänyt se, että maakuntauudistuksessa Suomeen on rakentumassa valtakunnallinen luonnonsuojeluvirasto. Luonnonsuojelutehtävät siirtyisivät aluehallinnosta valtakunnalliselle virastolle. Lisäksi ympäristöhallinto haluaa perustaa maahamme uuden ammattikunnan, ympäristöasioiden yleiset edunvalvojat. – Hallituksen on syytä välittömästi palauttaa valmistelu raiteilleen. Luonnonsuojelun tulee olla kokonaisuutena normaali osa maakuntien toimintaa eikä osittain eriytetty valtakunnalliseen valvontavirastoon, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola vaatii. Lupa- ja valvontaviraston valmistelusta annettiin lausuntoja viime kesänä. Tämän jälkeen kaikki valmistelu on käytännössä tehty virkamiesvalmisteluna, kansalaisilta salassa. Suuri osa lausunnonantajista tyrmäsi aikeet perustaa tulevaan virastoon yleisen edunvalvonnan yksikkö. MTK hämmästelee päätöksentekojärjestelmää, jossa ympäristöperusoikeus ja ympäristöasioihin liittyvä etu nostettaisiin muiden perusoikeuksien yläpuolelle – Ajatus yksipuolisesti investointihankkeissa ympäristön etua valvovista asiantuntijoista tuntuu perusoikeuksen vastaiselta. Jokaista päätöstä tulee tarkastella kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Myös perusoikeuksiin kuuluva omistusoikeus on turvattava. Ei voida luoda tilannetta, jossa yksittäinen virkamies esimerkiksi virkistysarvomielikuvaansa vedoten estää maatalousyrityksen kehittämisen, Mäki-Hakola huomauttaa. Hallitus ei ole tuonut julkisuuteen poliittisia linjauksiaan lupa- ja valvontavirastosta. Ympäristö- sekä kunta- ja uudistusministeri ovat avainasemassa uudistuksen valmistelussa. Tähän mennessä ministereiden näkemykset ovat jääneet kuulematta. – Jos tulevassa virastossa halutaan varmistaa päätöksenteon vaikutukset yleiseen etuun, ovat viraston sisäiset tarkastajat riittävä työkalu. Tarkastajien tulisi valvoa päätöksentekoa myös muiden perusoikeuksien kannalta. Nyt esimerkiksi omistusoikeuksista huolehtiminen ei tunnu uudistuksen valmistelijoita kiinnostavan, Mäki-Hakola ihmettelee. Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, puh. 040 502 6810

Yhteyshenkilöt