Lupaus lunastettu: ”Food Market Herkun ruokakorin hinta laski roimasti”

Kauppalehti julkaisi viime viikolla laajan ostoskorien hintavertailun, jossa suurin yllättäjä oli Food Market Herkku. Viime vuodesta Herkun ostoskorin hinta on laskenut seitsemän prosenttia. Vuosia voimassa ollut maine kalleimpana ruokakauppana on mennyttä. Osuuskaupat uusina omistajina ovat valjastaneet vahvuutensa Herkku-ketjun käyttöön.

– Asetimme Food Market Herkulle kaksi selkeää tavoitetta: ”kohti eurooppalaista kärkeä” ja ”hinnat laskevat kyllä”. Herkku nousi jo aiemmin kansainvälisesti arvostetun tutkimuslaitoksen IGD:n listaukseen ja Herkku mainittiin maailman 16 kiinnostavimman uuden ruokakaupan joukossa. Herkumpi ei ole kalliimpi, se on nyt selvää, toteaa valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupan ketjuohjauksesta.

Herkun taival ei ole ollut pelkästään ruusuilla tanssimista. Tarvittiin suurempi muutos koko konseptin osalta. Herkuista halutaan rakentaa valikoimiltaan ainutlaatuisia kauppoja, jotka ovat hintatasoltaan yhä useamman ihmisen saavutettavissa.

– Food Market Herkku on meille mahtava oppimisen paikka. Herkuissa on mahdollista irrotella uusimpien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden kanssa. Kun tämä yhdistetään osuuskauppojen ketjuosaamiseen ja Herkun ruoka- ja palveluosaamiseen, on tuloksena timmi yhdistelmä, HOK-Elannon toimialajohtaja Kimmo Nikula pohtii.

Yksi keskeisiä ongelmia Herkussa on ollut hävikki, joka ei ole ollut aiemmin säällisellä tasolla.

– Pystymme vaikuttamaan hävikin pienentämiseen valikoimien tarkemmalla suunnittelulla ja hinnoittelulla sekä ennakoimalla kysyntää. Meillä on käytössä Zero waste -hinnoittelu, jolla vauhditetaan niiden tuotteiden myyntiä, jotka ovat vaarassa mennä hävikkiin, kertoo Helsingin keskustan Herkun Food Market Manager Milli Teivaala.