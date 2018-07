LUX-elokuvapalkinto 2018: finalistikolmikko selvillä

Vuoden 2018 LUX-elokuvapalkinnosta kilpailevat elokuvat Styx, The other side of everything ja Woman at war.

Vuoden 2018 LUX-palkinnon kolme finalistielokuvaa julkistettiin tiistaina 24.7. Giornate degli Autori -tapahtuman lehdistötilaisuudessa Roomassa. Euroopan parlamentin vuosittain myöntämästä LUX-elokuvapalkinnosta kisaavat tänä vuonna elokuvat: - Druga strana svega / The other side of everything – Ohjaaja: Mila Turajlić (Serbia, Ranska, Qatar) - Kona fer í stríð / Woman at War – Ohjaaja: Benedikt Erlingsson (Islanti, Ranska, Ukraina) - Styx – Ohjaaja: Wolfgang Fischer (Saksa, Itävalta) Kolme finalistielokuvaa tekstitetään kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle, ja ne näytetään yleisölle tulevan syksyn aikana LUX-elokuvapäivillä lukuisissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Suomessa ilmaisnäytöksiä järjestetään syksyn aikana Helsingissä, Turussa ja Joensuussa. Elokuvakiertue järjestetään yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa. LUX-elokuvapalkinnon voittaja valitaan marraskuussa Vuoden 2018 LUX-elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan palkintoseremoniassa Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnossa 14.11.2018. Voittajan valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet.

