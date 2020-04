Lyhennysvapaata Helsingin kaupungin myöntämiin antolainoihin koronatilanteesta kärsiville

Helsinki yhdistää työn ja osaajat 1.4.2020 08:27:58 EEST | Tiedote

Koronavirustilanne on muuttanut voimakkaasti kaupungin palveluja. Osa toiminnoista on väliaikaisesti suljettu, toisaalla työvoiman tarve on merkittävästi lisääntynyt. Helsingin kaupunki haluaa välttää henkilöstön lomautukset kaikin käytettävissä olevin keinoin.