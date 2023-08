Lyko x Muumi: Yhteistyömallisto tuo muumimaisen hyvinvoinnin keitaan jokaiseen kotiin

Helsinkiin hiljattain lippulaivamyymälän avannut kosmetiikkaketju Lyko ja Muumeja edustava Moomin Characters aloittavat yhteistyön. Syyskuussa lanseerattava Moomin x By Lyko -mallisto tuo Tove Janssonin satumaailmasta tutut hahmot erilaisiin kodin tuotteisiin. Lykon omaan By Lyko -tuotesarjaan kuuluva mallisto on saanut inspiraatiota Muumilaakson tarinoista tutusta uimahuoneesta ja Muumit Rivieralla -sarjakuvasta.

“Muumit rakastavat kylpemistä, ja Muumilaakson uimahuone on ilon, rentoutumisen ja yhteisöllisyyden paikka. Malliston tuotteet on suunniteltu heijastamaan sieltä tuttua rauhallista ja harmonista ilmapiiriä, ja tuotteiden avulla kuluttajat pystyvät luomaan hyvinvoinnin keitaan omaan kotiinsa”, kertoo Lykon brändijohtaja Julia Ivarsson.

Uutuusmallisto tuo yhteen kaksi pohjoismaista brändiä, joiden kulmakiviä ovat rohkeus ja suvaitsevaisuus.

“Jaamme Lykon kanssa saman arvomaailman, ja olemme yhteistyöstä erittäin iloisia. Toivomme, että tuotteiden avulla jokainen saa luotua kotiinsa Muumimaailmasta tutun kodikkaan tunnelman ja rauhallisen hengähdystauon arjen kiireiden keskelle", sanoo Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström.

Kodin tuotteista koostuva Home Kit -pakkaus pitää sisällään tuoksukynttilän, käsisaippuan sekä -rasvan. Pakkauksesta on saatavilla kaksi eri versiota. Tuoksukynttiläpakkaus pitää sisällään limeltä ja basilikalta, raikkaalta vedeltä ja santelipuulta tuoksuvat kynttilät. Moomin x By Lyko -yhteistyömalliston tuotteet ovat saatavilla Lykon myymälässä ja verkkokaupassa 18.9.2023 alkaen. Tuotteita on rajoitettu erä.

Helsingin myymälä sai lämpimän vastaanoton

Suomessa vuodesta 2018 verkkokauppana toiminut Lyko avasi ensimmäisen kivijalkaliikkeensä Helsinkiin toukokuun lopussa. Kauan odotettu lippulaivamyymälä rikkoi myyntiennätykset jo avajaispäivänä, ja vilkas tunnelma liikkeessä on jatkunut siitä lähtien.

“Helsingin myymälämme on saanut todella positiivisen vastaanoton ja on ollut ihana huomata, kuinka innoissaan asiakkaamme ovat uudesta liikkeestä. Myymälä on tuonut meidät selkeästi lähemmäs kuluttajia ja asiakkaita tulee kauempaakin Suomesta”, iloitsee Lyko Suomen markkinointijohtaja Ida Berg Kivi.