Lylyharjun tuulivoimahankkeen linnustolle aiheuttamat merkittävät vaikutukset muuttavat hankkeen toteutusmahdollisuuksia

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta, joka sijoittuu Kihniön kunnan, Parkanon ja Kurikan kaupunkien alueille. Hankealueen koko on noin 2500 ha. Tuulivoimahanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille. Alueella on metsätalouskäytössä olevia metsiä, peltoalueita sekä turvetuotantoalueita, joista osa on poistettu käytöstä. Hankealueen eteläosaan sijoittuvat Lylynevan ja Iso Ristinevan laajat luonnontilaiset suokokonaisuudet.

Arvioinnissa kolme eri toteuttamisvaihtoehtoa

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) on tarkasteltu kolmea hankevaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3) ja niin kutsuttua 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteutettaisi. Toteutusvaihtoehdossa VE1 alueelle rakennettaisiin 14 voimalaa, vaihtoehdossa VE2 toteutettaisiin 12 voimalaa ja vaihtoehdossa VE3 voimaloita olisi 10. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä.

Alueella tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon, jonka toteuttamisen osalta YVA-selostuksessa on tarkasteltu kahta sähkönsiirtovaihtoehtoa. Hankealueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon Rännärin sähköaseman kautta joko liittämällä hanke alueen länsipuolella kulkevaan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV ilmajohtoon tai rakentamalla uusi 20 kilometrin pituinen 110 kV voimajohto olemassa olevan Seinäjoki-Rännäri voimajohdon rinnalle.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ruodittiin lausunnoissa ja mielipiteissä

ELY-keskus sai hankkeen arviointiselostuksesta 28 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Lausunnoissa nostettiin esille hankkeen osalta tunnistettuja epävarmuustekijöitä ja jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja, jotka koskivat muun muassa valmisteilla olevien maakuntakaavojen huomioimista, arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita, linnustoon kohdistuvia haittoja ja liikennevaikutuksia. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös yhteisvaikutuksiin lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Annetuissa mielipiteissä tuulivoimahanketta pidettiin alueelle kokonaan tai vähintään osittain soveltumattomana luontoarvojen heikentymisen, eläimistölle aiheutuvan haitan, maiseman muuttumisen, ihmisille sekä alueen vakituiselle asumiselle ja loma-asumiselle aiheutuvan haitan vuoksi. Mielipiteissä nostettiin esille myös hankkeeseen osallistaminen, jota pidettiin puutteellisena.

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset

Yhteysviranomaisen antamassa perustellussa päätelmässä otetaan kantaa arvioinnin riittävyyteen ja esitettyjen vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Arviointiselostuksen perusteella hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, metsästykseen ja virkistyskäyttöön, maisemaan, linnustoon, melun ja varjon muodostumiseen ja rakennuspaikkojen ja lähiympäristön luontoon.

Tuulivoimahankkeen osalta kohtalaisia haitallisia vaikutuksia on tunnistettu aiheutuvan maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Myös vaikutukset linnustoarvoihin perustuviin Natura- ja luonnonsuojelualueisiin sekä alueen eläimistöön on todettu kohtalaisiksi. Sen sijaan vaikutukset petolintulajistoon ilman mitään lievennystoimenpiteitä on arvioitu merkittävyydeltään suuriksi (VE1, VE2) tai kohtalaisiksi (VE3).

Hankkeen vaihtoehdot eivät ole suoraan toteuttamiskelpoisia

ELY-keskus arvioi, että alueella esiintyvään uhanalaiseen petolintulajiin kohdistuvien merkittävien negatiivisten törmäysvaikutusten takia hankevaihtoehdoista VE1 tai VE2 kumpikaan ei ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Myös vaihtoehtoon VE3 liittyy epävarmuuksia petolintulajin reviirinkäytöstä. Jos hankkeessa edetään vaihtoehdolla VE3, on alueella toteutettava maastohavainnointiin perustuva törmäysvaikutusten arviointi Metsähallituksen ohjeistuksen ja lausunnon mukaisesti. Hankkeen jatkosuunnittelussa on esitettävä voimalasijoittelun vaihtoehto, jossa on huomioitu petolinturaportin törmäysmallinnuksen tulokset, muut mahdollisesti valitut lieventävät toimenpiteet sekä suunnitelma niiden toteuttamisesta aikatauluineen. Myös suolinnustoon ja metsäkanalintuihin kohdistuvia vaikutuksia on tärkeää seurata hankkeen suunnittelun edetessä.

ELY-keskus korostaa lieventämiskeinojen tärkeyttä myös maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. Sen varmistamiseksi, ettei hankkeesta aiheutuisi merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, on jatkosuunnittelussa noudatettava varovaisuusperiaatetta ja minimoitava hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta. Suunnittelun edetessä hankkeesta vastaavan on tarpeen varmistaa, että melutasolle asetetut ohjearvot eivät ylity suunniteltavien kokoisilla voimaloilla. Välkevaikutuksia tulee seurata erityisesti ympäristön muuttuessa.

Hankkeesta vastaavan Ilmatar Lylyharju Oy:n on huomioitava jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla http://www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja: