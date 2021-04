Lyseon lukiossa altistumisia yo-kirjoitusten aikana

Vaasan lyseon lukiossa ylioppilaskirjoituksiin on osallistunut yksi myöhemmin covid-19 –positiiviseksi todettu opiskelija.

Kokelas, jolla on nyt todettu tartunta, on osallistunut kirjoituksiin 24.3. ja 26.3.

Kirjoituksissa on noudatettu THL:n ja YTL:n ohjeita. Saleissa on ollut turvavälit, ja sekä kokelaat että valvojat ovat käyttäneet maskeja. Myös hyvästä käsihygieniasta on huolehdittu, ja kaikki kirjoituksiin tulleet ovat desinfioineet kätensä oppilaitoksen ovilla olleilla käsidesiautomaateilla tai viimeistään saliin tullessaan.

Varotoimenpiteenä samassa salissa kirjoittaneet tullaan kuitenkin määräämään karanteeniin terveysviranomaisten toimesta.

Kaikkiin altistuneisiin on oltu jo koululta yhteydessä ja kehotettu jäämään välittömästi omaehtoiseen karanteeniin odottamaan, että terveysviranomaiset ottavat altistuneisiin yhteyttä myöhemmin ja määräävät viralliseen karanteeniin.

Muun koulun toiminta jatkuu normaalisti lähiopetuksena.