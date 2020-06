M-Files ja Iron Mountain laajentavat yhteistyötään Pohjoismaihin

Älykkään tiedonhallinnan pioneeri M-Files ja tiedonhallinnan kansainvälinen moniosaaja Iron Mountain julkaisivat tänään Pohjoismaita koskevan strategisen kumppanuuden. M-Filesin ja Iron Mountainin yhteistyö kattaa täten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan. Älykäs tiedonhallinta nopeuttaa yritysten ja organisaatioiden digitaalista muutosta ja mahdollistaa tehokkaan etätyöskentelyn.

Kumppanuuden ansiosta asiakkaat hyötyvät monipuolisesti älykkäästä tiedonhallinnasta digitransformaatiossaan, olipa kyse koko yrityksen tai vain tiettyjen toimintojen tiedonhallinnasta. M-Files ja Iron Mountain tarjoavat yhteisratkaisuja yleisestä tiedostojenhallinnasta laskujenkäsittelyyn sekä sopimusten- ja projektienhallintaan. Ratkaisut sisältävät työkalut myös tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Ratkaisujen avulla organisaation hallinnoima tieto voidaan yhdistää ja yhtenäistää tehokkaasti huomioiden samalla tietoturvavaatimukset ja standardien noudattamisen. Tämä tapahtuu hallitusti tiedon syntyhetkestä koko sen elinkaaren ajan aina tiedon tuhoamiseen saakka.

M-Filesin ja Iron Mountainin yhteinen tarjooma sisältää integraatiot asiakkaiden käyttämiin alustoihin ja sovelluksiin, kuten Microsoft 365:een, SharePointiin, Outlookiin, Salesforceen ja Google G Suiteen. Tämän ansiosta työnkulut ovat yhtenäisiä ja tietoa voidaan hallinnoida ja käyttää suoraan niistä sovelluksista, joita henkilöstö käyttää työssään päivittäin.

"On erittäin innostavaa tehdä yhteistyötä Iron Mountainin kanssa, joka on toimialansa globaali johtaja. Yhdessä pystymme vaikuttamaan tiedonhallintaan sen koko elinkaaren ajan. Iron Mountain on monipuolinen ja vahva toimija suurten sekä keskisuurten yritysten markkinassa ja siten erinomainen kumppani M-Filesille. Yhteiset asiakkaamme hyötyvät kumppanuudestamme merkittävästi, olivatpa he vasta digitalisoinnin alkumetreillä tai jo hyvässä vauhdissa", kertoo Miika Mäkitalo, President of EMEA, M-Files.

"On todella hienoa aloittaa yhteistyö M-Filesin kanssa. M-Filesin älykkään tiedonhallinnan ratkaisut täydentävät omia digitaalisia palvelujamme ja vahvistavat johtavaa asemaamme skannauksen, työnkulun automatisoinnin ja tekoälypohjaisen tiedonhallinnan saralla. Tämä yhteistyö luo merkittävää arvoa asiakkaillemme heidän digitransformaatiossaan", toteaa Iron Mountain Finlandin toimitusjohtaja Juha-Pekka Lehto.