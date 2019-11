M-Files nimetty tiedonhallinnan globaaliksi visionääriksi 2019

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files on nimetty visionääriksi markkinatutkimuslaitos Gartnerin tiedonhallintaa käsittelevässä globaalissa raportissa. Gartnerin arvio perustuu M-Filesin tiedonhallinnan vision täydellisyyteen sekä toimintakyvykkyyteen markkinoilla.

M-Files on nimetty visionääriksi vuoden 2019 tiedonhallintaa käsittelevässä globaalissa sitoutumattomassa Magic Quadrant for Content Services Platforms -raportissa. Tämä on neljäs peräkkäinen vuosi, kun Gartner on listannut M-Filesin visionääriksi.

Avoimet, yhtenäiset ja älykkäät tiedonhallintapalvelut ja niihin liittyvät ohjelmistot ja sovellusalustat (Content Services Platforms, CSP) jatkavat perinteisten, siiloutuneiden tiedonhallintajärjestelmien syrjäyttämistä, koska nykypäivän johtavat yritykset vaativat palveluita, jotka tarjoavat oman tallennusalustan, mutta samalla tukevat pääsyä muissa järjestelmissä olevaan tietoon.

M-Filesin älykkään tiedonhallinnan alusta hyödyntää tiedon käsittelyssä metatietoja ja tekoälyä (AI) yhdistäen samalla eri järjestelmissä olevan tiedon. Näin M-Files poistaa tietosiilot eri järjestelmien välillä. Tiedot voivat sijaita niin verkkolevyillä, SharePointissa, tiedostojen jakopalveluissa kuin missä tahansa organisaation liiketoimintasovelluksessa. Samalla M-Files mahdollistaa välittömän pääsyn olemassa olevaan tietoon ilman tiedonsiirtoa järjestelmästä toiseen. Lisäksi M-Files on upotettu suosittuihin työkaluihin, kuten Microsoft Office 365:een, Salesforceen ja Google G Suiteen, jolloin päivittäinen tiedonkäsittely tapahtuu mutkattomasti käyttäjälle entuudestaan tuttujen käyttöliittymien kautta.

"Gartnerin tunnustus heijastaa vahvaa sitoutumistamme tuottaa asiakkaillemme ja kumppaneillemme korkeantason palveluita. Saamme päivittäin kehuja asiakkailtamme ainutlaatuisista älykkään tiedonhallinnan palveluistamme, jotka takaavat heille pääsyn kaikkeen relevanttiin tietoon tallennuspaikasta riippumatta. Kykymme tarjota tekoälyä hyödyntävää metatietopohjaista tiedonhallintaa pilvipalveluna sekä omille palvelimille asennettuna yhdellä ja samalla lisenssillä erottaa meidät kilpailijoistamme. Gartnerin tunnustus inspiroi meitä jatkamaan innovaatioiden kehittämistä, joiden avulla muutetaan tiedonhallinnan tulevaisuus", toteaa M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

Gartnerin raportissa todetaan: "Käyttäjät odottavat ja suosivat pilvipalveluita, mikä on vaatinut kaikkia palveluntarjoajia modernisoimaan tarjontaansa. Nyt tarjolla on uusia SaaS-alustoja tai palvelut on muokattu aiempaa joustavimmiksi ja mukautuvammiksi."

M-Files on tarjonnut palveluita sekä SaaS-muodossa että omalle palvelimme asennettuina jo yli 10 vuoden ajan ja jatkaa palveluidensa toimitusmallien kehittämistä koko ajan. Viime vuonna julkaistu M-Files Online tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia osan palveluista pilvestä ja ylläpitää osaa palveluista omassa konesalissa samalla M-Files-lisenssillä. Näin asiakkaat saavat modernien pilvipalveluiden hyödyt, mutta voivat silti säilyttää tietyt tiedot palomuurin takana.

Gartner toteaa myös: "Jotta ostajien tarpeisiin voidaan vastata, tulee ratkaisujen olla entistä ketterämpiä ja mukautuvampia kuin mihin vanhanmalliset jäykät järjestelmät ovat pystyneet. Tekoälytekniikat ovat mahdollistaneet luokittelu-, tuottavuus- ja automaatioskenaarioiden innovaatiot. Näitä tekniikoita tulisi hyödyntää palveluiden kaikilla osa-alueilla, aina turvallisuudesta yhteistyöhön, jotta markkinoiden asettamiin odotuksiin voitaisiin vastata."

M-Files hyödyntää tekoälyä dokumenttien automaattisessa analysoinnissa ja luokittelussa sekä merkityksellisen tiedon etsinnässä ja varmistaa samalla arkaluonteisten tietojen ja henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn. Tekoälyominaisuudet, kuten tiedon automaattinen luokittelu, auttavat tiedon merkityksellisuuden, arvon ja arkaluonteisuuden määrittelyssä ohjaten käyttäjiä ja automatisoiden liiketoiminnan prosesseja. M-Filesin älykerros (Intelligent Metadata Layer, IML) yhdistää eri järjestelmät ilman, että olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin tehdään muutoksia. Tämä mahdollistaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja pääsyn kaikkeen tietoon yhden näkymän kautta.

M-Filesin kasvu on ollut tasaisesti nousussa viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin yhtiön koko liikevaihto on kasvanut yhteensä yli 3 000 prosentilla. Pilvipalveluiden osalta vuoden 2018 vuosilaskutus kasvoi jopa yli 70 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, October 30, 2019.

Lataa raportti: 2019 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP)

Tietoa Gartnerin raporteista (Gartner Disclaimer)

Gartner ei suosittele mitään tutkimusjulkaisuissaan mainitsemaansa toimittajaa, tuotetta tai palvelua eikä kehota teknologian käyttäjiä valitsemaan vain parhaita arvosteluja tai muita tunnustuksia saaneita toimittajia. Gartnerin tutkimusjulkaisut sisältävät Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteitä, eikä niitä voi pitää tosina väittäminä. Gartner ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita koskien tätä tutkimusta, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.