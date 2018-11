M-Files sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt M-Filesille palkinnon menestyksestä kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisen kasvun lisäksi M-Files valikoitui palkinnon saajaksi innovatiivisten älykkään tiedonhallinnan ratkaisujensa sekä Suomen talouteen tekemänsä positiivisen, inspiroivan vaikutuksen ansiosta. M-Files haluaa ratkaista tietokaaoksen aiheuttamat ongelmat sekä muuttaa tavan, jolla tietoa käsitellään.

Älykkään tiedonhallinnan ratkaisuja tarjoava M-Files sai tänään Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuoden kasvuyrityksenä. Palkinnon taustalla on M-Filesin merkittävä menestys liiketoimintansa kasvattamisessa – yritys on ponnistanut tamperelaisesta kasvuyrityksestä aidosti kansainväliseksi toimijaksi, joka kasvaa kansainvälisillä markkinoilla vauhdikkaasti. Viimeisen viiden vuoden aikana M-Files on kasvanut noin 40 prosenttia vuosittain. Viime vuonna yrityksen tarjoamien pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi yli 120 prosentilla.

"Toimimme jo vahvasti kansainvälisillä markkinoilla: Tällä hetkellä 60 prosenttia liikevaihdostamme tulee ulkomailta. Meillä on toimipisteitä niin Euroopassa kuin myös USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa sekä yli 600 jälleenmyyjää ympäri maailmaa. Älykkään tiedonhallinnan ratkaisujamme käytetään tuhansissa organisaatioissa yli 100 maassa", kertoo M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

Euroopan investointipankki rahoitti M-Filesin kansainvälistä kasvua vastikään 27 miljoonalla eurolla, ja useat riippumattomat tutkimuslaitokset ovat nimenneet yrityksen edelläkävijäksi tiedonhallinnassa. Viimeisimpänä M-Files on nimetty tiedonhallinnan edelläkävijäksi Gartnerin vuoden 2018 raportissa. M-Files on saanut Gartnerilta kiitosta järjestelmäriippumattomien ratkaisujensa lisäksi juuri kansainvälisestä kasvusta.

Tietokaaos kuriin älykkäällä tiedonhallinnalla

Nykyään yli puolet suomalaisyritysten datasta on pimeää tietoa, jota ei pystytä hyödyntämään, vaikka siitä olisi lisäarvoa liiketoiminnalle. Tietokaaos ja pimeä tieto ovat vieneet suomalaiset organisaatiot tilanteeseen, jossa jopa 30 prosenttia työntekijän työajasta voi kulua turhaan ja turhauttavaan työhön. Tämänkaltaisiin ongelmiin M-Files tarjoaa ratkaisuja.

"Digimaailmassa eläessämme digitaalisen sisällön määrä kasvaa ja tiedonhallinta on entistä hankalampaa. M-Filesin tekoälyyn perustuvan tiedonhallintaratkaisun avulla etsittävä tieto löytyy helpommin, jolloin myös työn tuottavuus ja työtyytyväisyys kohentuvat. M-Files on hieno esimerkki suomalaisesta kasvuhalukkuudesta, kyvystä rakentaa yhteistyösuhteita sekä innostaa mukaansa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä osaajia. Innovatiivisten ratkaisujensa ansiosta M-Files on Suomen ohjelmistoviennin kärkiyrityksiä, jolla on rohkeutta kasvaa vahvasti", kuvailee Business Finlandin pääjohtaja ja Team Finland -johtoryhmän jäsen Pekka Soini.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on merkittävä virstanpylväs M-Filesin matkalla menestykseen.

"Tunnustuksen saaminen on suuri kunnia ja kertoo siitä, että olemme päässeet hyvään vauhtiin kansainvälistymisessä. Palkinto kannustaa meitä kasvamaan entisestään ja etenemään maailmanvalloituksessa. Tavoitteenamme on olla globaali edelläkävijä ja markkinajohtaja älykkäässä tiedonhallinnassa. Uskon, että M-Filesin nykyinen menestys on vasta alkusoittoa sille, mitä kaikkea voimme saavuttaa", iloitsee Mäkitalo.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyneille yrityksille ja yhteisöille. Presidentti myöntää palkinnon vuosittain Team Finland -verkoston toimijoiden esityksestä. M-Filesin lisäksi tänä vuonna palkittiin kaksi muuta organisaatiota.