M-Filesille "Strong Performer" -tunnustus kansainväliseltä tutkimusyriykseltä

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, on saanut The Forrester Wave™: Content Platforms, Q1 2023 -raportissa "Strong Performer" -tunnustuksen. M-Filesin alusta sai korkeimmat mahdolliset pisteet sekä metatietoa että kaupallista mallia mittaavissa kategorioissa arvioinnissa, jossa 13 toimijaa vertailtiin 26 kriteerillä. Forresterin raportin mukaan M-Filesin ainutlaatuinen metatietopohjainen näkökulma erottaa sen toimijoista, jotka tarjoavat kansiopohjaisia alustoja.

Forresterin raportin mukaan:

M-Filesin metatieto-ominaisuuksia voidaan dokumenttienhallinnan lisäksi hyödyntää prosessien automatisointiin ja tiedonhallintaan.

Alusta toimii vakaasti dokumenttienhallintaan ja tiedontuotantoon sekä mahdollistaa turvallisen dokumenttien jakamisen, mikä toteutetaan Hubshare-moduulin kautta.

Organisaatioiden, jotka luovat monimutkaisia, metatietoon perustuvia vaativia asiakirjoja ja haluavat jakaa niitä turvallisesti ulkoisten sidosryhmien kanssa tai hyödyntää yhteistoiminnallisia ja älykkäitä sisältöpalveluita, kannattaa harkita M-Filesia.

– Pääsy Forrester Waven raportin "Strong Performer" -ryhmään on osoitus siitä, että valitsemamme visionäärinen lähestymistapa dokumenttienhallintaan todella antaa keskisuurille ja suurille yrityksille etulyöntiaseman digitaalisessa maailmassa, jossa työ on paikkariippumatonta, M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala sanoo.

– Alustamme mahdollistaa merkittävän investointien tuoton. Sen avulla yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta ja tehdä laadukkaampaa työtä pienemmällä riskillä, Nivala jatkaa.

M-Files uskoo Forresterin tunnustuksen vahvistavan yrityksen kykyä luoda maailman johtaville, tietointensiivisille yrityksille kilpailuetua. Tämän tehdään varmistamalla, että tieto kulkee oikeille kohderyhmille nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti. Forrester toteaa arvioinnissaan M-Filesin soveltuvan hyvin esimerkiksi konsultointipalvelu-, tilintarkastus- ja tekniikan aloille, joissa työskentely nojaa suurten dokumenttimäärien tuottamiseen, yhdistämiseen ja niihin liittyviin monimutkaisiin toimintoihin.

Tutustu The Forrester Wave™ Content Platforms, Q1 2023 -raporttiin.

Merkittävää kannattavuutta asiakasyrityksille

M-Files on ainoa täysin metatietojen hyödyntämiseen perustuva dokumentinhallintajärjestelmä. Sen ratkaisu auttaa tietotyöntekijöitä löytämään tarvitsemansa tiedon välittömästi missä tahansa yhteydessä, automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja valvomaan tietoja. Forrester Consultingin teki M-Filesin toimeksiannosta vuonna 2021 The Total Economic Impact™ of M-Files -tutkimuksen. Sen mukaan M-Filesin alusta tuotti keskisuuriin ja suuriin yritysasiakkaisiin perustuvalle yhdistelmäorganisaatiolle kolmessa vuodessa lähes 270 % tuoton sijoitukselle.

Helmikuussa 2023 M-Filesin tarjonta laajeni uuden sukupolven dokumenttien automatisointityökalulla, M-Files Mentillä, mikä mahdollistaa monimutkaisten, tietopohjaisten asiakirjojen luomisen vaivattomasti ja turvallisesti. M-Filesin täydentyneestä tarjonnasta organisaatiot voivat valita käyttöönsä ainutlaatuiset itsepalvelutyökalut, joiden avulla voidaan automatisoitua sisältöä, julkaista paikkariippumattomasti ja luoda dokumentteja suoraan turvallisella ja vaatimustenmukaisella tavalla.

