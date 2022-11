Maa- ja metsätalouden taksonomiakriteerit mahdottomia toteuttaa – hallituksen on vaikutettava komission tulevaan linjaukseen

Taksonomiakriteereissä on kyse siitä, millä ehdoilla maa- ja metsätalous luetaan tulevaisuudessa kestävän rahoituksen piiriin kuuluviksi elinkeinoiksi. MTK huomauttaa, ettei nyt komission käsittelyyn menevä raportti täytä mitään komission omista päätöksenteon ehdoista: tiedeperustaisuutta, käyttökelpoisuutta tai poliittista hyväksyttävyyttä. Esityksessä on noudatettu jo tuttua ”Bryssel-kaavaa”, eli kuultavat ja faktat on valikoitu tarkoitushakuisesti.

- Tämäkin uudistus on ideologinen, ja kriittiset äänenpainot pyritään vaientamaan. Mukaan kutsuttuja metsätietelijöitä ei lopulta kuunneltu ja vaihtoehtoista mallia, mikä olisi ollut toteuttamiskelpoinen ei todellisuudessa haluttu käsitellä, harmittelee MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

- Toimimattomien monimuotoisuuskriteerien lisäksi maatalouden harjoittajia kohtaa esityksessä perusehtojen mahdottomuus, kuten esimerkiksi turpeen käytön täyskielto, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg sanoo.

MTK on pettynyt, ettei elinkeinojen perusteltuja korjausesityksiä valmistelussa kuultu. Maa- ja metsätalouden edustajat panostivat voimakkaasti sellaisiin taksonomiakriteereihin, joilla saataisiin merkittävää monimuotoisuushyötyä, mutta jotka olisivat samalla toteuttamiskelpoiset. Nyt esitetyt kriteerit ovat Suomen maa- ja metsätaloudelle vahingollisia. MTK edellyttää Suomen hallitukselta nopeita ja määrätietoisia toimia, ettei maamme hyvinvoinnille keskeisten elinkeinojen tulevaisuutta tuhota järjettömillä päätöksillä.