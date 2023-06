Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksella käyntiin kaksi hanketta Hämeessä

Opitaan lisää ojista -hankkeessa parannetaan vesien tilaa maa- ja metsätaloussektorien yhteistyöllä

Opitaan lisää ojista -hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on koonnut Hämeestä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöryhmän yhteisen valuma-alue- ja vesistökunnostusteeman ympärille. Hankkeessa saatetaan loppuun edellisen Opitaan ojista -hankkeen vesienhallintasuunnitelmat Vuolujoen valuma-alueella Hämeenlinnassa sekä käynnistetään uusi valuma-aluekohtainen suunnittelu Hattulan Lehijärveen ja osittain Hämeenlinnan taajama-alueella virtaavan Myllyojan valuma-alueella.

Hankkeessa muun muassa vahvistetaan alueellisen vesiensuojelutoimijaverkoston toimintaa, osallistetaan vesiensuojeluyhdistyksiä valuma-aluesuunnitteluun sekä järjestetään yleisö- ja pellonpiennartilaisuuksia, webinaareja sekä toimijatyöpajoja. Aktiivinen viestintä ja osaamisen lisääminen on tärkeä osa hankkeen toimintaa. Hankeen toteutusaika on 1.5.2023–15.6.2025.

Porvoonjoen valuma-alueelle toteutetaan vesienhallinnan esiselvitys

Vesienhallinnan edistämisellä on keskeinen rooli Porvoonjoen ekologisen tilan sekä vedenlaadun parantamisessa. Lisäksi vesienhallinnan parantaminen on tärkeää Porvoonjoen kautta Suomenlahden rannikkoalueelle kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys toteuttaa Porvoonjoen valuma-alueen vesienhallinnan esiselvityshankkeen. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023–30.9.2024.

Hankkeen aikana tehdään esiselvitys, joka toimii pohjatyönä varsinaisten valuma-alueen vesienhallinnan käytännön toimenpiteiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan Porvoonjoen valuma-alueen vesienhallinnan ja ravinteiden hajakuormituksen kannalta hot spot -alueet, aloitetaan yhteistyö maanomistajien kanssa toimenpiteiden valmistelun ja suunnittelun osalta sekä jaetaan tietoa luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien mahdollisuuksista yhdistettynä vesiensuojeluun. Hankkeen lopputuotoksena syntyy toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma varsinaista toteutusta varten.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksilla vähennetään vesistökuormitusta ja autetaan sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksista. Avustuksilla pyritään edistämään valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä sekä sopeutumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin, muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Avustuksen saaneilla hankkeilla vauhditetaan luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, peltojen ja metsien vesitalouden parantamista ja vesistökuormituksen vähentämistä.

Lisätietoa maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksista löydät tästä linkistä (ely-keskus.fi) ja Opitaan lisää ojista -hankkeesta tästä linkistä (hamk.fi).