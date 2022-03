Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Maatalouden tukipaketti odotettu ja tärkeä

- Kotimaista maataloutta on välttämätöntä tukea, sillä alla on jo ennestään huono satokausi ja jatkuvasti nousevat tuotantopanosten hinnat. Näiden haasteiden lisäksi Ukrainan sota tulee vaikuttamaan koko suomalaiseen elintarvikeketjuun erittäin vakavasti. Toimitusketjujen hidastuminen, kallistuvat logistiikkakustannukset sekä viennin tyrehtyminen lisäävät iskun voimakkuutta koko alalla, sanoo SDP:n maa- ja metsätalousvaliokunnan vastaava Raimo Piirainen.



Vuonna 2021 elintarvikkeita vietiin Suomesta 1,8 miljardilla eurolla. Merkittävintä elintarvikevienti on EU-maihin, vuonna 2021 yli 60 prosenttia. Venäjän osuus Suomen elintarvikeviennistä on 5 prosenttia.



Huoltovarmuuteen tarvitaan panostuksia, sillä tuotantopanosten, eli ulkomailta tuotujen lannoitteiden ja energian, saatavuus kesästä 2022 eteenpäin seuraavaa vuotta kohti on keskeisin huoltovarmuuskysymys. Arvioiden mukaan lannoitetta on riittävästi tämän vuoden tuotantoa varten, mutta lannoiteraaka-aineiden saatavuus ja isot hintaheilahdukset aiheuttavat suuren epävarmuuden vuoden 2023 tarpeisiin.



- Ruoka ei lopu suomalaisilta, mutta se kallistuu ja tämä vaikuttaa erityisesti pienituloisimpien ostovoimaan. Suomessa ruuan omavaraisuus on tällä hetkellä hyvä. Elintarvikkeiden tuotanto Suomessa on kuitenkin hyvin riippuvainen ulkomaisista tuotantopanoksista. Onkin tärkeä saada selville mahdollisimman pian, mihin tuet konkreettisesti kohdentuvat. Viljelijöillä on oltava luottamus siihen, että työ kannattaa, toteaa Piritta Rantanen.



- Tällä hetkellä on suuri huoli viljelypanosten saatavuudesta erityisesti loppuvuonna 2022 sekä vuonna 2023. Vuoden 2022 lannoitehankinnat on suurelta osalta tehty mutta tulevaisuus on sumuinen ja epävarma. Nyt jos milloin on oikea aika panostaa kierrätyslannoitteiden käyttöön sekä maan kasvukunnon parantamiseen. Näihin toimiin tilat tarvitsevat valtion tukea, sillä yrittäjien kassat ovat tyhjät ja velat painavat. Parhaimmillaan voimme tämän kriisin myötä ottaa askeleita kohti omavaraisempaa ja kestävämpää maataloustuotantoa, sanoo Seppo Eskelinen.



Hallitus valmistelee myös kokonaisuuden, jolla vauhditetaan nopealla aikataululla siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin. Kokonaisuudella tuetaan fossiilista energiaa korvaavan uuden teknologian hyödyntämistä, parannetaan kaasun huoltovarmuutta ja lisätään energiatehokkuutta.



- Panostukset energiaomavaraisuuden ja toimitusvarmuuden lisäämiseksi ovat merkittäviä. Tämä lisää kotimaista energiantuotantoa, joka on toivottu parannus nykyhetkeen, päättää Raimo Piirainen.