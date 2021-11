Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Oikea päätös, että Suomi vastustaa taksonomia säätelyä - Metsätalouden on pysyttävä kansallisissa käsissä

SDP:n Eloranta: Saaristomeren hotspot odottaa tositoimia 17.11.2021 08:44:24 EET | Tiedote

Saaristomeri on Suomen viimeinen hotspot-alue Itämeren suojelukomissio Helcomin listalla. Eräiden Puolan ja Tanskan alueiden ohella Lounais-Suomi on koko Itämeren suurimpia fosforin ja typen valuman lähteitä. Kaupunkien ja teollisuuden vedenpuhdistus on parantunut, mutta Suomenlahdella maatalouden hallitseman hajakuormituksen osuus ei-luonnollisista lähteistä on kolme neljäsosaa fosforipäästöissä ja kaksi kolmasosaa typpipäästöissä. Saaristomerta vaivaavat ravinnevirrat eivät ole vähentyneet lainkaan ja nämä ravinteet tulevat valtaosin Suomesta. -Saaristomeren tila on huolestuttanut jo vuosien ajan ja paljon myönteistä on toki jo tehty lounais-Suomen hajakuormituksen vähentämiseksi. Erityisesti viljatilojen lannoitus on tarkentunut. Asiantuntija-arvioiden mukaan riittävää käännettä ei kuitenkaan nykytoimilla synny. Onkin erinomaista, että pääministeri Marinin hallitus päätti huhtikuun lopussa perustaa Saaristomeriohjelman, jonka tavoite on saada Saaristomeren valuma-alue pois Helcomin