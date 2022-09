Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Sanna Marinin hallitus ratkaisee jo kautensa kolmatta kriisiä, energiakriisiä – huoltovarmuutta vahvistetaan ja vihreää siirtymää vauhditetaan budjetin päätöksillä

SDP:n Tuula Väätäinen: Vuoden 2023 budjetissa keskitytään ihmisten arjen helpottamiseen 2.9.2022 13:05:06 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen sanoo hallituksen vuoden 2023 talousarvioesityksen keskittyvän suomalaisten arjen helpottamiseen. - Hallitus on ensi vuoden budjetissa keskittynyt siihen, miten helpotamme täsmätoimin suomalaisten lapsiperheiden, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten arjessa selviytymistä. Toimia, joilla vastataan hintojen nopeaan nousuun ja erityisesti sähkölaskuista aiheutuvista kustannuksista selviytymiseen. Lisäksi työssäkäyntiä ja työllisyyttä tuetaan päivähoitomaksuja alentamalla ja työmatkavähennystä parantamalla. Nämä ovat toimia, jotka helpottava suomalaisten arkea, sanoo Väätäinen. - Arjen helpottamista on myös työvoiman saatavuuden parantaminen. Budjettiriihessä hallitus on etsinyt ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Riihessä tehtiin päätös lisätä hoiva-avustajien koulutusta. Kyseessä on noin 2 500 avustajan koulutuksesta vuosina 2023–2025. Sote-alan kannalta tärkeä päätös on myös se, että ammattikor