Maa- ja metsätalousvaliokunnan sosialidemokraatit: valiokunta on löytänyt riittävän yhteisymmärryksen tunteita herättävistä kansalaisaloitteista

SDP:n Matias Mäkynen: "Lintilän on toimittava – sähkön hintakriisi voidaan vielä välttää tältä talvelta" 20.9.2022 13:24:59 EEST | Tiedote

Sähkön hinnat uhkaavat nousta talvella ennätystasolle. Huonoimmassa tapauksessa Suomea uhkaa sähköpula, jota edeltävät jopa euroissa laskettavat sähkön kilowattituntihinnat pörssissä. Paremmissakin tilanteissa hinnat ovat pitkään useissa kymmenissä senteissä kilowattitunnilta. Hallitus päätti syyskuun alussa budjettiriihessä toimista, joilla kuluttajille kompensoidaan sähkön hinnan nousun vaikutuksia. Tukitoimia ovat muun muassa sähkön arvonlisäveron lasku, suora sähkötuki ja verotuksen sähköverovähennys, sekä korotukset erilaisiin etuuksiin. - Tukitoimet ovat tärkeitä ja ne on saatava nopeasti käyttöön. Valmistelua tehdään nyt sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston virkamiehet ja ministeri Lintilä kertovat julkisuudessa lähinnä, mitä muiden on tehtävä ja miksi he eivät voi tehdä tilanteelle mitään. Tähän asenteeseen meillä ei enää ole varaa, vaan Lintilän on viimein aika ottaa vastuuta, sanoo SDP:n varapuh