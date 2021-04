Maahantulijoiden pakollinen terveystarkastus otetaan käyttöön Varsinais-Suomen rajanylityspaikoilla

Obligatorisk hälsokontroll av inresande införs vid gränsövergångarna i Egentliga Finland 1.4.2021 16:10:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 1 april 2021 fattat beslut om att hänvisa dem som reser in i landet till obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna. Beslutet är i kraft under perioden 2.4.2021–30.4.2021 och gäller alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna Åbo hamn, Nådendals hamn eller Åbo flygplats.