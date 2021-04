Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Itä-Suomen rajanylityspaikoilla toukokuun ajan

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet 23.4.2021 12:31:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 23 april med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunerna i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.