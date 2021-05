Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Varsinais-Suomen rajanylityspaikoilla

Jaa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa määräystään, joka velvoittaa maahantulijat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen rajanylityspaikoilla. Aluehallintovirasto jatkaa myös määräystään, joka velvoittaa alueen kunnat järjestämään maahantulijoiden terveystarkastukset. Määräykset ovat voimassa 1.- 30.6.2021 ja ne koskevat Turun sataman, Naantalin sataman ja Turun lentoaseman rajanylityspaikkoja.

Turun kaupunki ja Naantalin kaupunki ovat velvollisia järjestämään kaikille alueensa rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuville henkilöille terveystarkastuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Riskimaat on listattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla. Rajanylityspaikat ovat Turun lentokenttä, Turun satama ja Naantalin satama. Päätös on voimassa 1.-30.6.2021.

Suomeen saapuvien matkustajien on osallistuttava välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Tarkastuksessa matkustaja voi esittää luotettavan todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen maahantuloa, tai todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle 180 vuorokautta aikaa. Määräys ei koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä maamme huoltovarmuutta tukevaa kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätöksiä tehdessään ottanut huomioon sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen että THL:n suosituksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden lausunnot.

Lisätietoja

Medialle

Johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094

Ylitarkastaja Tuomo Ollula, p. 0295 018 014

Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto