Maailma kaikkia varten! -somekampanja tekee kehitysvammatyön näkyväksi

Maailma on meitä kaikkia varten, ja osa meistä tarvitsee tukea päästäkseen mukaan itselleen tärkeisiin juttuihin. Kehitysvamma-alan työssä muutetaan maailmaa, otetaan mukaan ja avataan mahdollisuuksia oman näköiseen elämään.

Maailma on meitä kaikkia varten! -kampanja on suunnattu nuorille, jotka harkitsevat opintoja ja etsivät omaa paikkaansa työelämässä.

Kampanjaviikolla 11.–15.10.2021 julkaisemme lyhyitä videoita, joissa kehitysvammaiset ihmiset kutsuvat uusia ammattilaisia alalle tukemaan heitä omannäköisen elämän elämisessä.

Kampanjaa voi seurata Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa tunnisteilla #vetoavammaisalalle ja #värikäsvammaistyö.

Yhdelle elämän tärkein asia on musiikin tekeminen, ja toinen saa iloa elämäänsä lätkämatsin katsomisesta kiekkoareenalla. Pizzalle meno ja taidenäyttelyyn lähteminen ovat pieniä juhlahetkiä muun arjen keskellä. Muun muassa näihin asioihin osa kehitysvammaisista ihmisistä tarvitsee tukea.

‒ Haluamme tavoittaa henkilöitä, jotka voivat mahdollistaa erityisten ihmisten osallisuuden ja tehdä maailmasta sen kautta vähän paremman, Savas-säätiön projektikoordinaattori Katja Kirjalainen Vetovoimainen vammaisala ja koulutuksen kehittäminen -hankkeesta sanoo.

Tule mahdollistajien joukkoon

Vammaisalalla on tarjolla monipuolisia työmahdollisuuksia eri puolilla Suomea, ja työpaikkoja on avoimena tälläkin hetkellä. Moni vammaisalalla työskentelevä on kertonut eksyneensä alalle sattumalta tai vahingossa ja huomannut vasta sitten, miten mahtavaa ja kiinnostavaa vammaistyö voi olla.

‒ Kehitysvamma-alan värikkääseen arkeen voi suunnistaa myös suoraan ilman ylimääräisiä mutkia. Oppisopimus on myös hyvä vaihtoehto alalle hakeutumiseen, Kirjalainen rohkaisee.

Usein kiinnostus vammaisalaan syntyy arkisten kohtaamisten kautta. Jos omassa lähipiirissä ei ole kehitysvammaisia ihmisiä, voi heidän parissaan työskentely tuntua kaukaiselta.

‒ Kaikki mukaan ottava, inklusiivinen yhteiskunta mahdollistaisi monenlaisten ihmisten tapaamisen päiväkodista ja alakoulusta alkaen. Silloin tulisi helpommin mieleen lähteä esimerkiksi TET-harjoitteluun tutustumaan vammaisalan työhön, toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Kehitysvammaliitosta sanoo.

YK:n vammaissopimus velvoittaa yhteiskuntaa varaamaan riittävät resurssit vammaisten ihmisten palveluille.

‒ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta ja heiltä saatu tuki on edellytys sille, että kehitysvammaiset ihmiset voivat osallistua yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa tämän yhteiskunnan toimintaan eri elämänalueilla, Hintsala sanoo.

Kampanjan toteuttajat

Maailma kaikkia varten -kampanjan järjestävät yhteistyössä Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) ja Värikäs vammaistyö -hankkeet.

JHL:n ja Kehitysvammaliiton Värikäs vammaistyö -kampanjan tavoitteena on tehdä vammaistyö tutummaksi etenkin nuorille. Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa vahvistetaan vammaisalan osaamista ja parannetaan työvoiman saatavuutta vammaisalalle.

VAVE-hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon Ammattiopisto (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), Savas-Säätiö, STEP-koulutus (Kirkkopalvelut ry) ja Vaalijalan kuntayhtymä. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja hankkeen toteuttajat.

Haluatko haastatella kehitysvammaista ihmistä tai kehitysvamma-alan työntekijää? Ota yhteyttä! Etsimme verkostoistamme sopivan haastateltavan.