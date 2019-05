Maailma kylässä -festivaali viettää 20. juhlavuotta teemanaan ilmastonmuutos

Maailma kylässä -festivaali juhlii 20. tapahtumavuottaan 25.–26.5. Rautatientorilla ja Kaisaniemen puistossa Helsingissä. Suomen suurin poikkitaiteellinen järjestötapahtuma kerää vuosittain lähes 80 000 kävijää nauttimaan ilmaisohjelmasta, joka koostuu kansainvälisten ja kotimaisten huippuartistien konserteista, elokuvista, lastenohjelmasta, aluetaiteesta, kirjallisuudesta sekä sadoista näytteilleasettajista. Festivaalin pääteema ilmastonmuutos näkyy vahvasti kymmenissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa.

Festivaalin huipentaa sunnuntaina funkia ja tummaa soulia perinteiseen brasilialaiseen popmusiikkiin sekoittava ja vahvassa kansainvälisessä nosteessa oleva Liniker e os Caramelows. Yhtyeen solisti Liniker on ensimmäisiä avoimesti transsukupuolisia laulajia kotimaassaan ja palkittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eteen tekemästään tasa-arvotyöstä YK:n tunnustuksella.



Tapahtuma juhlii merkkivuotta todellisella musiikkispektaakkelilla. Maailma kylässä 20 vuotta -juhlakonsertissa Paleface & Matre (USA), Tuure Kilpeläinen, Anne-Mari Kähärä, Seksikäs-Suklaa, VG+, Yeaboyah sekä sekakuoro Koiton Laulu nousevat afrobeatia, jazzia ja funkia sekoittavan Helsinki-Cotonou Ensemblen solisteiksi Savanni-lavalla. Mukana konserttiohjelmassa ovat lisäksi muun muassa espanjalainen Amparanoia, Gaye Su Akyol Turkista, afrobeatin konkarit Lokkhi Terra ja Dele Sosimi, Timo Lassy ja Ricky-Tick Big Band Brass sekä Suistamon Sähkö.

Festivaalin vieraaksi saapuu myös hyväntekeväisyysverkosto Cultures of Resistancen perustaja, ohjaaja ja aktivisti Iara Lee. Korealais-brasiliaisen Leen dokumentti Wantoks: Dance of Resilience in Melanesia nähdään maailmanensi-illassa sunnuntaina Kyläkinossa. Dokumentti kuvaa Tyynen valtameren saarivaltioiden taistelua olemassaolonsa ja perinteidensä puolesta.



Festivaalilla on totuttuun tapaan kymmeniä yhteiskunnallisia keskusteluita. Suomen UNICEF:n keskustelussa pohditaan muun muassa Daruden, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen ja saamelaisaktivisti Anni Koiviston voimin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastonmuutoksen vaikutukset humanitaaristen kriisien aiheuttajana puhututtaa YK:n kehitysohjelma UNDP:n, väestörahasto UNFPA:n ja Maailman ruokaohjelman WFP:n paneelissa. Mukana keskustelemassa ovat muun muassa UNDP:n ilmasto- ja katastrofiasiantuntija Jan Kellet, Pohjoismaiden toimistojen johtajat Anne Poulsen (WFP) ja Pernille Fenger (UNFPA) sekä kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.).



Tapahtuman järjestäjän Fingon eurovaalipaneeleissa pohditaan puolestaan Euroopan kehityksen suuntaa ja arvioidaan ehdokkaiden ilmastolupauksia. Paneeleissa ovat keskustelemassa muun muassa Mikkel Näkkäläjärvi (sd.), Heidi Hautala (vihr.) ja Silvia Modig (vas.).



Tapahtumassa on yhteensä yli sata ohjelmanumeroa. Lapsiperheille on tarjolla konsertteja sekä työpajoja Tenava-Timbuktussa. Tapahtuma-alueella on runsaasti taideprojekteja, kuten valokuvanäyttelyitä, kierrätysmateriaaleista tehty oleskelutila The Living Man sekä liike-energialla toimiva pomppuautorata Mahdollisuuksien tori -teltassa. Omaa työtään esittelee kaikkiaan noin 400 kansalaisjärjestöä, viranomaista ja muuta näytteilleasettajaa. Kävijöiden suosiossa on erityisesti ruokakulttuuri: lähes 60 katukeittiötä tarjoaa makuja yli 30 eri maasta.



Festivaalin juuret ulottuvat 1980-luvulle Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan. Ensimmäistä festivaalia vietettiin vuonna 1995 ja vuorovuosin järjestetty tapahtuma muuttui jokavuotiseksi vuonna 2005. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneina toimivat ulkoministeriö, Euroopan unioni, ympäristöministeriö sekä Maailman Kuvalehti. Tapahtuman pääjärjestäjä on Fingo ry, joka on yli 300 kehitysjärjestön kattojärjestö.



Lisätiedot:

Maailma kylässä -festivaali järjestetään Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla 25.-26.5. Tapahtuma on avoinna lauantaina klo 11.00-21.00 ja sunnuntaina klo 11.00-19.00. Tapahtumaan ei ole ikärajaa ja se on ilmainen kaikille. Festivaalia voi seurata Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä hashtagilla #maailmakylässä. Ohjelma löytyy osoitteesta maailmakylassa.fi.