Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta

Nuorisoalan paikallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa nuoret ja nuorten parissa työskentelevät vastaavat ajankohtaisiin ilmiöihin kehittämällä nuorisotyötä ja -toimintaa yhdessä. Aluehallintovirastojen myöntämillä avustuksilla tuetaan nuorisolain ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020–2023 tavoitteiden toteutumista käytännönläheisesti.

Vuonna 2022 avustetuissa hankkeissa näkyy reagointi maailmanlaajuisiin tai yhteiskunnallisiin huoliin ja ongelmiin. Hankkeissa korostuvat nuorten äänen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen. Useissa hankkeissa edistetään myös vuorovaikutusta nuorten ja muiden sukupolvien välillä. Kulttuuri ja taiteen eri muodot näkyivät tärkeinä menetelminä monissa hankkeissa, samoin teknologian ja tekoälyn valjastaminen nuorisotyön tarkoitukseen.

Poimintoja avustusta saaneista hankkeista

Nuorisotyön yhdenvertaisuus (Oulu)

Rauhankasvatusinstituutti on yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kanssa kehittänyt tapoja seurata ja mitata yhdenvertaisuuden toteutumista nuorisotyössä. Hankkeessa on kehitetty arviointityökalu, Yhdenvertaisuusavain, jota nyt kehitetään myös rakentavan keskustelun välineeksi nuorten ja päättäjien välillä. Hanke on ollut käynnissä jo kaksi vuotta ja on nyt vaiheessa, jossa hankkeen tuloksia levitetään myös laajemman yleisön käytettäväksi. Hankkeelle myönnettiin avustusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kiusaamista ehkäisevä työ peruskouluikäisten kanssa (Turku)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoittamassa hankkeessa puututaan koulukiusaamiseen ja peruskouluikäisten konflikteihin, kuten ryhmien tai luokkien välisiin riitoihin tai somessa tapahtuvaan kiusaamiseen. Turun NMKY:n hanke toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä Katusovittelutyön, nuorisotoimen, Turun ja lähikuntien koulujen, Lounais-Suomen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimin ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Ratkaisuja etsitään osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitteiden avulla sekä tunne- ja kaveritaitoja kehittämällä.

Älyteko - tekoälytaide nuorisotyössä (Jyväskylä)

Tekoälytaide nuorisotyössä -hankkeessa testataan ja kehitetään tekoälyn hyödyntämistä nuorten matalan kynnyksen toiminnassa ja palveluissa. Tekoälyn avulla nuoret voivat käsitellä ajatuksiaan ja ilmaista itseään ja tunteitaan, joita voi muuten olla vaikea sanoittaa. Valo-Valmennusyhdistyksen hankkeessa lisätään myös nuorten parissa toimivien tietoa ja ymmärrystä tekoälystä ja hyödyntämisestä työssään. Hanke sai avustusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Vuonna 2022 avustusta sai yhteensä 91 hanketta: katso myönnetyt valtionavustukset alueittain.

Kehittämisavustusta voi hakea ympäri vuoden

Avustusta nuorisoalan paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen voi hakea jatkuvan haun periaatteella 2.1.–10.11.2023. Saapuneet hakemukset käsitellään 2–4 kertaa vuoden aikana. Lisätietoa avustuksesta ja hakukriteereistä aviavustukset.fi-sivustolla: Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen.

