MAAILMAN ENSIMMÄINEN MAITOVALAIDEN SUOJELUKESKUS ISLANTIIN

SEA LIFE TRUST -säätiö julkaisee uraauurtavan suunnitelman maailman ensimmäisen maitovalaiden suojelukeskuksen perustamisesta. Keväällä 2019 kaksi maitovalasta, Little Grey ja Little White, matkustavat lähes 10 000 kilometrin matkan Kiinasta Islantiin. Hankkeen yhteistyökumppani, valaiden ja delfiinien suojelujärjestö Whale and Dolphin Conservation (WDC), uskoo, että SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskus toimii esimerkkinä ja edistää vankeudessa elävien valaiden ja delfiinien vapauttamista myös jatkossa.

Tiistai, 26. kesäkuuta 2018: SEA LIFE TRUST -säätiö on tänään ilmoittanut perustavansa maailman ensimmäisen avomerellä toimivan maitovalaiden suojelukeskuksen. Uraauurtavan suojeluhankkeen sijoituspaikaksi tulee Islanti.

Valaiden ja delfiinien suojelujärjestön WDC:n kanssa yhteistyössä perustettava SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskus on viime vuosikymmenten merkittävimpiä kehitysaskeleita vankeudessa elävien valaiden ja delfiinien hoidossa ja suojelussa sekä valaiden ja delfiinien suojelukeskuksista ensimmäinen laatuaan. Hankkeen toivotaan edistävän yhä useampien vankeudessa elävien valaiden paluuta luonnolliseen ympäristöönsä myös jatkossa ja tekevän jonain päivänä lopun valaiden ja delfiinien käytöstä viihde-esityksissä.

Suojelukeskuksen ensimmäiset asukkaat, maitovalasnaaraat Little Grey ja Little White, muuttavat uuteen kotiinsa keväällä 2019.

Tällä hetkellä Changfengin merimaailmassa Kiinan Shanghaissa elävät Little Grey ja Little White tekevät uskomattoman, lähes 10 000 kilometrin matkan maitse, meritse ja lentoteitse suureen suojelukeskukseen, joka sijaitsee luonnonlahdessa Islannin etelärannikon Vestmannasaariin kuluvan Heimayen saaren edustalla.

Rauhallisen merenlahden kokonaispinta-ala on noin 32 000 neliömetriä ja syvyys jopa 10 metriä. Lahti valittiin valaiden kotipaikaksi, koska se tarjoaa upeille eläimille niiden luonnollisen subarktisen elinympäristön.

Andy Bool, SEA LIFE Trust -säätiön asiamies kommentoi: ”Olemme iloisia voidessamme toimia edelläkävijöinä merieläinten hyvinvoinnin edistämisessä ja olla mukana perustamassa maailman ensimmäistä maitovalaiden suojelukeskusta. Projektia on valmisteltu useita vuosia, ja se viitoittaa tietä meriakvaarioiden toimialalla uudenlaisen tulevaisuuden tarjoamiseksi vankeudessa eläville valaille.

”Teemme tässä kansainvälisessä hankkeessa yhteistyötä johtavien eläinlääkäreiden ja meribiologian asiantuntijoiden kanssa ja uskomme, että kun Little Grey ja Little White saavat mahdollisuuden sukeltaa viileisiin vesiin ja toimia luonnollisessa elinympäristössään, niiden elämänlaatu paranee.”

Hankkeelle myönnettiin suunnittelulupa huhtikuussa, ja SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskuksen valmistelutyö on parhaillaan täydessä vauhdissa.

Merlin Entertainments -yhtiön lahjoituksen ja maailman suurimman perheille suunnatun akvaarioketju SEA LIFEn tuella perustettavan suojelukeskuksen alue kattaa upean merenlahden Klettsvikinlahdella. Keskukseen tulee lisäksi maalla sijaitseva huoltotila ja vierailijakeskus.

Chris Butler-Stroud, WDC:n pääjohtaja kommentoi: ”Olemme jo pitkään arvostaneet Merlinin ja SEA LIFE TRUST -säätiön omistautumista toimintaan, jonka päämääränä on ollut tarjota maitovalaille uusi ja parempi tulevaisuus. Me olemme yhtä lailla huolissamme eri puolilla maailmaa vankeudessa elävistä valaista ja delfiineistä ja haluamme löytää ratkaisun tuhansien vankeudessa elävien yksilöiden tilanteeseen.

”Olemme olleet alusta asti mukana tässä tärkeässä, maitovalaiden hyvinvointia edistävässä projektissa, ja toivomme sen toimivan esimerkkinä vastaavien suojelukeskusten kehittämiselle maitovalaille ja muille vankeudessa eläville valaille ja delfiineille. Niitä tarvitaan kipeästi, kun halutaan nostaa esiin valaiden ja delfiinien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia, joita vankeudessa eläminen saattaa aiheuttaa.”

Little Grey ja Little White ovat 12-vuotiaita, ja niillä molemmilla on oma, yksilöllinen luonteensa. Little White on ujo ja varautunut, kun taas Little Grey on äänekkäämpi ja leikkisämpi.

Ne ovat mukana erityisessä koulutusohjelmassa, jonka on kehittänyt maailman johtavien eläinlääkäreiden ja valas- ja delfiiniasiantuntijoiden tiimi. Ohjelman tarkoituksena on valmistaa valaat edessä olevaan matkaan sekä auttaa niitä sopeutumaan Pohjois-Atlantin vesien olosuhteisiin. Ohjelman osa-alueita:

Maitovalaat totutetaan erityisiin välineisiin, kuten paareihin ja lavaan, mikä valmistaa niitä matkaa varten

Valaat koulutetaan pidättämään hengitystään pidempiä aikoja veden alla, mikä valmistaa niitä sukeltamaan

Maitovalaiden voimaa lisätään nopeilla uintiharjoituksilla niiden nykyisessä altaassa. Tämä auttaa niitä sopeutumaan paremmin uuden kodin aaltoihin ja virtauksiin

Maitovalaiden energiansaantia lisätään runsaasti silliä ja villakuoretta sisältävällä ruokavaliolla, joka auttaa niitä kerryttämään painoa ja Islannin kylmissä vesissä tarvittavaa rasvaa

Rob Hicks, Merlinin eläin- ja hyvinvointiosaston johtaja, toteaa: ”Tässä monimutkaisessa ja logistisesti haastavassa hankkeessa kaksi rakastettua maitovalasta pääsee uuteen kotiin. Huippuälykkäät merinisäkkäät Little Grey ja Little White ovat nopeita oppimaan, mutta meidän täytyy ryhtyä tiettyihin varotoimiin niiden terveyden ja hyvinvoinnin suojaamiseksi.

”Changfengin merimaailman akvaariotiimi on osallistunut projektiin erittäin avuliaasti, ja me autamme molempia maitovalaita valmistautumaan ennenäkemättömälle matkalle sekä totuttautumaan uuteen elinympäristöönsä. Eläinlääkäritiimi on valaiden luona koko kuljetuksen ajan ja tarkkailee niiden hyvinvointia, jotta muutto sujuu onnistuneesti.”

Maitovalaiden uuden kodin hankinnassa on etsitty kestävää ratkaisua siitä lähtien, kun Changfengin merimaailma siirtyi vuonna 2012 Merlin Entertainmentsin omistukseen, sillä Merlin Entertainmentsin periaatteisiin kuuluu, ettei valaita ja delfiinejä pidetä vankeudessa.

Suojelukeskuksen on määrä valmistua vuonna 2019, ja toimintakulujen kattamiseksi pitkällä aikavälillä kävijöille tarjotaan mahdollisuutta tarkkailla valaita rajoitetusti ja huomaamattomasti. Katselua valvotaan kuitenkin erittäin tarkasti, jottei valaita millään tavoin häiritä niiden uudessa, erittäin luonnollisessa elinympäristössä.

Lisätietoja SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskuksesta osoitteesta www.sealifetrust.org.

Tietoja toimittajille:

SEA LIFE TRUST -säätiö

SEA LIFE TRUST -säätiö on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Se toimii kansainvälisesti tavoitteenaan suojella maailman valtameriä ja niiden uskomattomia elämänmuotoja. Visiomme on maailma, jossa meret ovat terveitä, suojeltuja ja täynnä monimuotoista elämää. Omistamme ja johdamme merieläinten suojelukeskuksia, järjestämme inspiroivia suojelukampanjoita ja rahoitamme projekteja ja opetusohjelmia, jotka toimivat muun muassa muovittomien merten, kestävän kalastuksen, tehokkaiden merisuojelualueiden ja merten liikakäytön lopettamisen puolesta. www.sealifetrust.org

WDC

Valaiden ja delfiinien suojelujärjestö WDC on johtava valaiden ja delfiinien suojelulle omistautunut hyväntekeväisyysjärjestö. Ympäri maailmaa toimiva järjestö edistää tavoitteitaan muun muassa kampanjoilla, lobbauksella, suojeluhankkeilla, kenttätutkimuksella, pelastusoperaatioilla, koulutuksella sekä neuvomalla hallituksia. WDC toimii kansainvälisissä kokouksissa ja Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Saksassa ja Australiassa sijaitsevien toimistojensa kautta. Tavoitteemme on maailma, jossa joka ikinen valas ja delfiini saa elää turvassa ja vapaana. www.whales.org

SEA LIFE

SEA LIFE -ketju on maailman suurin perheille suunnattu akvaarioketju. Vuonna 1979 Obanissa, Skotlannissa alkunsa saanut SEA LIFE tarjoaa kokonaisvaltaisia merielämyksiä lähes 50 kohteessa ja 17 maassa eri puolilla maailmaa. Tavoitteemme on jakaa innostuksemme valtamerten eläimiin ja herättää rakkaus niitä kohtaan myös kävijöissä. www.visitsealife.com

Merlin Entertainments

Merlin Entertainments on maailmanlaajuinen koko perheen vapaa-ajan kohteiden johtava toimija. Euroopan suurimman ja maailman toiseksi suurimman elämyskohteiden toimijan tavoite on tarjota ikimuistoisia elämyksiä yli 65 miljoonalle kävijälle 120 kohteessa, 18 hotellissa ja kuudessa lomakylässä 25 eri maassa. www.merlinentertainments.biz