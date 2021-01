Maailman ensimmäinen sähköllä toimiva maaperätutkimusvaunu GM100GT Hybrid toimitettu onnistuneesti asiakkaalle Norjassa

Geomachine Oy (GM) perustettiin vuonna 1984 ja yritys on tänään yksi Pohjois-Euroopan johtavista erikoisporauslaitteiden valmistajista. Geomachinen poravaunuja on toimitettu kaikkiaan yli kymmeneen maahan yhteensä noin 700 kappaletta. GM toimii Tuusulassa ja sillä on huoltokumppaneita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä jälleenmyyjät Ruotsissa, Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa. Poralaitteiden myynnin lisäksi yhtiö panostaa vahvasti huolto- ja varaosamyyntiin, joka muodostaakin jo noin neljänneksen yrityksen liikevaihdosta.

Vuodesta 2019 GM on toiminut osana Tampereen Konepajat Oy -konsernia (TKP). Konsernin pääkonttori sijaitsee Ylöjärvellä ja sen palveluksessa työskentelee kahdeksalla tehtaalla yli 200 koneenrakennuksen ammattilaista. Liikevaihtoa yhtiöryhmällä on noin 40 M€.

TKP uskoo suomalaiseen metalliteollisuuteen ja satsaa voimakkaasti uusien kotimaisten tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. TKP:llä on vuosikymmenten osaaminen koneenrakennuksen järjestelmätoimittajana isoille kansainvälisille pörssiyhtiöille. Konsernin strategia on jatkossa hyödyntää skaalautuvia, aiemmin alihankintaan keskittyneitä, valmistusyksiköitään myös konsernin omien tuoteyksiköiden tukemiseen.